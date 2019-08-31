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Borderlands 3 için PC sistem gereksinimleri açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 31.08.2019 07:32 | Son Güncelleme

İşte Borderlands 3 oyununu çalıştırmak için sahip olmanız gereken teknik donanımlar.

Borderlands 3 için PC sistem gereksinimleri açıklandı

2K Games kısa süre önce Borderlands serisinin yeni oyununu duyurmuştu. Geçtiğimiz Gamescom etkinliğinde de hakkında pek çok bilgi paylaşılan Borderlands 3’ün PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Yapımcı ekip tarafından paylaşılan resmi sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum ( 1080p çözünürlükte oynamak için )

İS – Windows 7/8/10
İşlemci – AMD FX-8350 veya Intel i5-3570
Bellek – 6GB RAM
Ekran Kartı – AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB
HDD – 75 GB

Önerilen ( 1440p çözünürlükte oynamak için )

İS – Windows 7/8/10
İşlemci – AMD Ryzen 5 2600 veya Intel i7-4770
Bellek – 16GB RAM
Ekran Kartı – AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
HDD – 75 GB

Listeye genel olarak baktığımızda oyunun ortalama bir sistem gereksinimine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Burada oyun severleri zorlayacak bir unsur bulunmuyor. Yani günümüzde ortalama 3500 TL – 4000 TL civarına satılan PC’ler bile bu oyunu kolaylıkla çalıştıracaktır.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Borderlands 3 PC, PS4 ve Xbox One için 13 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Borderlands 3 sistem gereksinimleri

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