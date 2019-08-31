Borderlands 3 için PC sistem gereksinimleri açıklandı

2K Games kısa süre önce Borderlands serisinin yeni oyununu duyurmuştu. Geçtiğimiz Gamescom etkinliğinde de hakkında pek çok bilgi paylaşılan Borderlands 3’ün PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Yapımcı ekip tarafından paylaşılan resmi sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum ( 1080p çözünürlükte oynamak için )



İS – Windows 7/8/10

İşlemci – AMD FX-8350 veya Intel i5-3570

Bellek – 6GB RAM

Ekran Kartı – AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB

HDD – 75 GB

Önerilen ( 1440p çözünürlükte oynamak için )



İS – Windows 7/8/10

İşlemci – AMD Ryzen 5 2600 veya Intel i7-4770

Bellek – 16GB RAM

Ekran Kartı – AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

HDD – 75 GB

Listeye genel olarak baktığımızda oyunun ortalama bir sistem gereksinimine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Burada oyun severleri zorlayacak bir unsur bulunmuyor. Yani günümüzde ortalama 3500 TL – 4000 TL civarına satılan PC’ler bile bu oyunu kolaylıkla çalıştıracaktır.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Borderlands 3 PC, PS4 ve Xbox One için 13 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak.

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