Börek tarifi: Videolu anlatımı ile yapımı kolay çeşitli börek tarifi

Peynirli böreğimizin ilk olarak iç harcını hazırlayacağız. Bunun için 300 gram Ezine peyniri, iki adet Çarliston biberi ile bir adet kırmızı biberleri ve bir tutam maydanozu ince ince doğrayıp bir kabın içinde karıştırıyoruz. İç harç içine kattığımız peynirin tuzu, börek içine ayrıca bir tuz katmamıza gerek bırakmıyor. Burada katılan biber, sizin keyfinize bağlı. İsterseniz katmayabilirsiniz.

Börek, günün her vakti yenilebilen, hanımların altın günlerinde sofraları süsleyen birer lezzet şölenidir. İçine katılan malzeme ile birlikte adı da değişir böreğin. En çok yapılanı peynir böreğidir. Onu ıspanaklı börek, su böreği, patatesli börek, kıymalı börek, patlıcanlı börek gibi ve birçok çeşidi takip eder. Çıtır çıtır olması tercih sebebidir böreğin. Peki börek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Makalemizde videolu anlatım ile peynirli börek tarifi ile başladık ve sonrasında sizlere fikir vermesi için börek tarifi çeşitlerini hazırladık.

Sonrasında böreğin sosunu hazırlayalım. Bunun için ise 2 bardak soğuk süt ile bir çay bardağı kadar sıvı yağ ile 2 yumurtayı geniş bir kasede karıştırıyoruz.

Şimdi gelelim peynirli böreğimizi yapmaya. Öncelikle derin fırın tepsini alıyoruz. Üzerine yağlı kağıdı seriyoruz. Hatta bir miktar sıvı yağını da yağlı kağıdın üzerine dökerek yer yerine yayıyoruz. Böylece altı yumuşak üstü çıtır çıtır bir peynirli börek yapmış olacağız.

Sonrasında beş adet yufkadan en sağlam olanını en aşağıya tam ortalayacak şekilde serelim. Daha sonra bu katman üzerine sereceğimiz kata geldik. Bir adet yufkayı dörde bölüp teker teker önceden hazırladığımız sos içine batırıp suyunu akıttıktan sonra sıra ile seriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken sosun içine batırdığımız yufkayı suyunu çıkarmak için kesinlikle sıkmamak gerekiyor. Eğer sıkarsa yufka topak haline gelir. Bu katın üzerine biraz daha sosu ister kaşıkla ister elinizde hafiften döküyoruz.

Sırada börek harcını yerleştirmeye geldi. Tüm malzemeyi bu kata her yerine aynı oranda gelecek şekilde yayalım. Harcı yerleştirdikten sonra üzerine kalan yufkayı alarak yine iki üç parça bölüp sosa batırıyor ve suyunun akmasından sonra yayıyoruz. Kalan sostan yine üzerine yayalım. Son olarak ise en alta serdiğimiz yufkanın dışarıda kalan kısımlarını üste doğru katlıyoruz. Kalan sosu ise bu katlanan yufka üzerine yayalım. Daha sonra yumurtayı en üste fırça ile sürüyoruz. Sonrada susam ve çörek otunu serpiyoruz.