Börek tarifi: Videolu anlatımı ile yapımı kolay çeşitli börek tarifi

Börek, günün her vakti yenilebilen, hanımların altın günlerinde sofraları süsleyen birer lezzet şölenidir. İçine katılan malzeme ile birlikte adı da değişir böreğin. En çok yapılanı peynir böreğidir. Onu ıspanaklı börek, su böreği, patatesli börek, kıymalı börek, patlıcanlı börek gibi ve birçok çeşidi takip eder. Çıtır çıtır olması tercih sebebidir böreğin. Peki börek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Makalemizde videolu anlatım ile peynirli börek tarifi ile başladık ve sonrasında sizlere fikir vermesi için börek tarifi çeşitlerini hazırladık.
Gerekli malzemeler
300 gram beyaz ezine peynir
1 demet maydanoz
1 adet kırmızı biber
2 adet çarliston biber
5 adet taze yufka
2 su bardağı soğuk süt
1 çay bardağı sıvı ayçiçek yağı
2 yumurta
Çörek otu
Susam
Kırmızı pul biber
Tuz
NASIL YAPILIR?
Peynirli böreğimizin ilk olarak iç harcını hazırlayacağız. Bunun için 300 gram Ezine peyniri, iki adet Çarliston biberi ile bir adet kırmızı biberleri ve bir tutam maydanozu ince ince doğrayıp bir kabın içinde karıştırıyoruz. İç harç içine kattığımız peynirin tuzu, börek içine ayrıca bir tuz katmamıza gerek bırakmıyor. Burada katılan biber, sizin keyfinize bağlı. İsterseniz katmayabilirsiniz.
Sonrasında böreğin sosunu hazırlayalım. Bunun için ise 2 bardak soğuk süt ile bir çay bardağı kadar sıvı yağ ile 2 yumurtayı geniş bir kasede karıştırıyoruz.
Şimdi gelelim peynirli böreğimizi yapmaya. Öncelikle derin fırın tepsini alıyoruz. Üzerine yağlı kağıdı seriyoruz. Hatta bir miktar sıvı yağını da yağlı kağıdın üzerine dökerek yer yerine yayıyoruz. Böylece altı yumuşak üstü çıtır çıtır bir peynirli börek yapmış olacağız.
Sonrasında beş adet yufkadan en sağlam olanını en aşağıya tam ortalayacak şekilde serelim. Daha sonra bu katman üzerine sereceğimiz kata geldik. Bir adet yufkayı dörde bölüp teker teker önceden hazırladığımız sos içine batırıp suyunu akıttıktan sonra sıra ile seriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken sosun içine batırdığımız yufkayı suyunu çıkarmak için kesinlikle sıkmamak gerekiyor. Eğer sıkarsa yufka topak haline gelir. Bu katın üzerine biraz daha sosu ister kaşıkla ister elinizde hafiften döküyoruz.
Sırada börek harcını yerleştirmeye geldi. Tüm malzemeyi bu kata her yerine aynı oranda gelecek şekilde yayalım. Harcı yerleştirdikten sonra üzerine kalan yufkayı alarak yine iki üç parça bölüp sosa batırıyor ve suyunun akmasından sonra yayıyoruz. Kalan sostan yine üzerine yayalım. Son olarak ise en alta serdiğimiz yufkanın dışarıda kalan kısımlarını üste doğru katlıyoruz. Kalan sosu ise bu katlanan yufka üzerine yayalım. Daha sonra yumurtayı en üste fırça ile sürüyoruz. Sonrada susam ve çörek otunu serpiyoruz.
Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.
PÜF NOKTASI
Fırını böreği hazırlamaya başladığımız vakitte açıp ısıtmaya başlayalım.
Böreğin fırında kabarmasını önlemek istiyorsak bıçak ile hafif hafif delik açabiliriz. Dikkat edilmesi gereken en alt kattaki yufkanın delinmemesi.
Servis etmeden önce fırından çıkardıktan sonra biraz dinlenmesi için beklemek gerekir.
Tavada yapılmış çıtır çıtır bir börek yapmak ve tadına bakmak ister misiniz? Fırın kullanmadan yirmi dakikada yapacağınız bu kolay börek için 6 kişilik malzemeleri şöyle;
Malzeme Listesi
1 adet yufka
1 su bardağı beyazpeynir
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yemek kaşığı
tuz, pulbiber, karabiber
YAPILIŞI
Tavayı hafif yağladıktan sonra yufkayı, tavayı ortalayacak şekilde üzerine yayalım. Sonra rendelenmiş peynirleri eşit şekilde yayalım. Orta ateşte tavayı sallayarak alt tarafından kızarmasını sağlayalım. Sonra böreği ters çevirelim. Ters çevirmek için; kenarları düz bir tencere kapağı yada tavanızın büyüklüğünde servis tabağı kullanabilirsiniz.
Diğer tarafını da kızartın ve sıcak sıcak servis edin.
Bu böreğe isterseniz sosis, salam, sucuk, domates, biber gibi lezzetler katabilirsiniz. Ayrıca malzemeleri yarıya indirip, kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz.
Bu böreğe benzeyen fakat lavaştan yapılan böreğin yapım videosundan yararlanabilirsiniz.
Malzemeler
Yufka (1 kilo),
Ispanak (1 kilo),
Yumurta (2 adet),
Soğan (1 adet),
Süt (1 bardak soğuk süt),
Peynir (1 kase dolusu, 100 gram)
Sıvıyağ (1 su bardağı),
Tuz (1 çorba kaşığı),
Karabiber (1 tatlı kaşığı)
YAPILIŞI
Börek yapımına iç harcının yapımı ile başlıyoruz. Bunun için de bir tavada kızarttığımız yağ içinde soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine de ince ince doğradığınız ıspanakları ekleyerek birlikte iyice kavurun. Ispanaklar suyunu çekene kadar buna devam edin. Sonra üzerine tuz ve karabiberi ekleyin ve karıştırdıktan sonra harcı soğumaya bırakın.
Fırın tepsisini yağladıktan sonra bir adet yufkayı tabana serin. Bu sırada bir kap içerisinde bir bardak süt, bir bardak sıvıyağ, 2 adet yumurtayı iyice çırpın. Hazırladığımız bu karışımı, fırça ile üzerine sürün. Devamında diğer yufkayı ikiye bölerek bu sostan yine üzerlerine sürün.
Yufkaların orta kısmına gelince hazırladığınız ıspanak, soğan ve peynir karışımını yayarak serpiştirin. Yufkaların her katına sosu fırça yardımıyla bir miktar sürmeye devam edin. Yufkaları kapatırken yufkaların üzerine sosu tekrar sürün.
180 derecede önceden ısıtılmış fırına tepsiyi koyun ve 15- 20 dakika fırında kızarmasını kontrol ederek pişirin. Yeterince kabardığına ve kızardığına emin olduktan sonra fırının kapağını açarak bir süre bekletin ve sıcak servis yapın.
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