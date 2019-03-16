Boring Company ile ulaşım süresi en az %70 kısalacak

Las Vegas’ta kazılan 2 kilometrelik tüneller, kongre binasına bağlandı. Yaklaşık olarak 2 haftadır Boring Company şirketi, yer altından trafik akışını sağlayacak onay belgeleri bekliyordu. Gelen son bilgilere göre bu konuda şirkete izin çıktı.

Devasa boyutlardaki boğaz köprüleri ile bir türlü engellenemeyen trafik, şirketin yapacağı kazılarla bir nebze de olsun azaltılmış olacak. Ayrıca tünellerin ulaşım süresini de en az %70 oranında kısaltması bekleniyor.

Eğer ilk denemeler başarılı olursa, Las Vegas’ta bulunan havaalanına da bu ulaşım sistemlerinden kurulabilir. Bunun ilk etapta pilot proje ve deneme amaçlı olduğunu söylemek mümkün.

İlk tüneller trafiği önemli ölçüde azaltırsa diğer şehirlere de bunlardan kazılacak ve ulaşım bu sayede gerçekleşecek. Asıl hedef ise, Amerika’nın tamamında bu ulaşım sisteminin kullanımını sağlamak.

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