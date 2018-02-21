Börü 1. bölümden yeni öz izleme! Börü'de tüyler ürperten Reina katliamı sahnesi

Star TV'de uzun süredir tanıtımları dönen 6 bölümlük Mini Dizi Börü, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Star TV'de başlıyor. Börü'nün yeni yayınlanan öz izlemesinde, 1 Ocak 2017 yılbaşı gecesindeki Reina saldırısı ele alındı.

BÖRÜ'NÜN FİNALİ SİNEMA FİLMİYLE YAPILACAK

DAĞ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi Börü, özel kanalların ilk 1 saatlik mini dizisi olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. 28 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

DAĞ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçecek olan BÖRÜ’nün çekimleri, kısa süre önce tamamlandı.

BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak. Zafer Algöz, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler ise seride konuk oyuncu olarak yer alacak.

BÖRÜ’NÜN KONUSU

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.