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Börü 3. son bölüm izle: Ekip için kendini feda eden Murat şehit oldu! (Börü 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

Börü 3. son bölümü Star TV'de soluksuz izlendi. Börü son bölümde ekipte Asena'nın çatışma sırasında bir sivili, bir çocuğu vurduğu iddiası ile soruşturma başlatılıyor. İkiye ayrılan Börü'de bir unsur soruşturma altında iken iki unsur Diyarbakır Sur'da teröristlerin kıskacı altında kalırlar. Börü şimdi savaşını her iki cephede vermek zorundadır. Ayı lakaplı Murat ise kendini feda ederek şehit oluyor. Peki Börü yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Börü 3. son bölümde yaşananlar...

Börü 3. son bölüm izle: Ekip için kendini feda eden Murat şehit oldu! (Börü 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Börü 3. son bölümde neler yaşandı? Üç unsurdan oluşan Börü'nün bir unsuru soruşturma yüzünden ekipten uzak kalır. Diğer iki unsur ise Sur'da teröristler tarafından kuşatılmış durumdadır. Her iki cephede ayrı savaş veren Börü, sağ salim çıkabilecek, suçlamalardan aklanabilecek mi? Asena ise çocuğun ölümüne sebep olduğunu düşünerek istifa kararı verir. Abbas Tepe'ye çıkarak telsiz konuşması yapan ve 8. hava üssü ile temasa geçen Ayı Murat ise kendini feda ediyor ve şehit oluyor. Börü 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Börü 3. son bölümü...

BÖRÜ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Börü son bölümü 2015 Ağustos tarihinde geçiyor. Börü son bölümde Asena'nın girilen bir çatışma sırasında sivil halktan bir çocuğun ölümü ile suçlanması ve Börü'nün bir unsuruna tedbir konulması ekibi zor durumda bırakır.

Geride kalan Börü'nün 2 unsuru Diyarbakır Sur'da teröristler tarafından kıskaça alınır. Zor durumda kalan Börü imkansızı gerçekleştirmek için tüm güçleri ile mücade ederler. Börü'nün savaşı iki farklı cephede geçer. Börü üzerine kurulmak istenen kumpas devam ediyor.

BÖRÜ 3. SON BÖLÜM İZLE

Ekip, bir yandan 8. hava üssü ile irtibata geçmek için zamanla yarışmaktadır. Binanın çökmesi ile enkaz altında kalan Turan ile Çaylak, kendilerini kurtarmaya gelen ekiptekilere yalan söyleyerek onları uzaklaştırır. Fakat buldukları iş makinaları ile geri dönen ekip, enkaz altındaki çıkarmayı başarır.

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır. BÖRÜ'de, çarklar dönmeye, türlü hıyanetler fokurdamaya başlamıştır.

BÖRÜ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Börü 4. yeni bölüm fragmanı

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