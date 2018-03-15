Börü 3. son bölüm izle: Ekip için kendini feda eden Murat şehit oldu! (Börü 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Börü 3. son bölümde neler yaşandı? Üç unsurdan oluşan Börü'nün bir unsuru soruşturma yüzünden ekipten uzak kalır. Diğer iki unsur ise Sur'da teröristler tarafından kuşatılmış durumdadır. Her iki cephede ayrı savaş veren Börü, sağ salim çıkabilecek, suçlamalardan aklanabilecek mi? Asena ise çocuğun ölümüne sebep olduğunu düşünerek istifa kararı verir. Abbas Tepe'ye çıkarak telsiz konuşması yapan ve 8. hava üssü ile temasa geçen Ayı Murat ise kendini feda ediyor ve şehit oluyor. Börü 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Börü 3. son bölümü...

BÖRÜ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Börü son bölümü 2015 Ağustos tarihinde geçiyor. Börü son bölümde Asena'nın girilen bir çatışma sırasında sivil halktan bir çocuğun ölümü ile suçlanması ve Börü'nün bir unsuruna tedbir konulması ekibi zor durumda bırakır.

Geride kalan Börü'nün 2 unsuru Diyarbakır Sur'da teröristler tarafından kıskaça alınır. Zor durumda kalan Börü imkansızı gerçekleştirmek için tüm güçleri ile mücade ederler. Börü'nün savaşı iki farklı cephede geçer. Börü üzerine kurulmak istenen kumpas devam ediyor.