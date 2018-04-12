BÖRÜ 6. bölüm izle: Her güzel şeyin bir sonu vardır! (BÖRÜ final bölümü)

BÖRÜ 6. bölümü ile dün akşam final yaptı. Sinema filmi öncesi son bölümü ile BÖRÜ finali izleyenleri Star TV ekranına kilitledi. 6 bölümlük mini dizi BÖRÜ hafızalara kazınan bir bölüm ile ekranlara geldi. 2018 sonbahar aylarında gelmesi düşünülen BÖRÜ sinema filmi ile esas final yapılacak. BÖRÜ son bölümde Kaya, yıllardır içinde biriktirdiği intikamı IŞİD'in baskın yaptığı plazada yakalar. Tek başına girdiği masum insanları kurtarma planında ekibin gelmesi ile birlikte başarı ile tamamlar.
BÖRÜ final bölümü 15 Temmuz darbe girişimi ile sona erdi. Kaya'nın tek başına başlayıp BÖRÜ ile bitirdiği IŞİD baskını sonrasında bir ay geçmiştir. Kaya'nın iyileşmesini kutlamak isteyen BÖRÜ ekibine gelen istihbarat sonrasında ekip tetikte beklemektedir. İrfan Başkan, bu olaylardan şüphelenip neler döndüğünü merak edip araştırmaya başlar. BÖRÜ'nün içine sızan hain ise Tolga çıktı. Kemal'in yakalandığı sahne Turgut Başkan'ın "İşte Mustafa Kemal'in askeri" sözleri tüyleri diken diken etti. Turgut başkan son dakikalarında Ziya Gökalp'in "Türk oğullarına" adlı şiiri okudu. BÖRÜ karargahının bombalanması ile sona eren dizi, sinemalarda devam edecek.
IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde BÖRÜ'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır. Sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda olan Kaya'ya güç veren yegane şey, aynı örgütün katlettiği kız kardeşinin intikamını alma tutkusudur.
Bu esnada ise ülkede bazı çarklar dönmeye başlamış, 2016 senesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en büyük ve sinsi tehlikelerden biri sessizce bir kasırgaya dönüşmek üzeredir. Gölge savaşında mahşer, artık son evresine girmiştir. Gün, 15 Temmuz 2016'dır.
#HerGüzelŞeyinSonu pic.twitter.com/xzk1ymDQYo— STAR TV (@startv) 11 Nisan 2018
Türk Oğullarına
Düşman yine öz yurduna el attı,
Mezarından Ata'n kılıç uzattı,
Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı,
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
Medeniyet deme, duymaz, o sağır;
Taş üstünde taş kalmasın durma kır:
Kafalarla düz yol olsun her bayır,
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
Koş, Plevne yine al bayrak taksın,
Gece gündüz Tuna suyu kan aksın,
Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın;
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
Ziya Gökalp
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