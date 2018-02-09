Börü dizisi ne zaman yayınlanacak? 1. bölümden nefes kesen yeni fragman

ÜNLÜ OYUNCULAR BÖRÜ'DE BULUŞTU BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta da, Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.

DAĞ FİLMLERİ SERİSİNE İMZA ATAN İSİMLERDEN İDDİALI DİZİ BÖRÜ BÖRÜ, DAĞ film serisine imza atan CaglarArts ve Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçecek. Oyuncular, çekim öncesinde özel bir kampa girerek aldıkları eşi benzeri görülmemiş üç aylık bir taktik eğitimle diziye hazırlandı.

Alper Çağlar’ın seri yaratıcısı olduğu ve ortağı Doruk Acar ile beraber yapımcılığını da yaptığı dizinin bölüm yönetmenleri ise CaglarArts-Insignia bünyesindeki genç yetenekler Can Emre ve Cem Özüduru.

Tıpkı DAĞ filmlerinde olduğu gibi, gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen BÖRÜ, özellikle çatışma sahnelerinde kullanılacak görsel efektleriyle dikkat çekecek.

BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

Onlar son kale.

5 MADDEDE BÖRÜ DİZİSİ

Özel kanalların ilk mini serisi. BÖRÜ; Türkiye’de özel kanallarda yayınlanmış ilk mini seri olacak. Aynı zamanda büyük finalini sinemalarda yapan ilk mini seri olma özelliğini de taşıyacak. Alper Çağlar’ın birbirine bağlı bir öykü evreni yaratma projesinin ilk adımı.

60 dakikalık sinema kalitesinde bölümler. BÖRÜ’nün 1’er saatlik her bölümü, senaryodan prodüksiyona kadar sinema filmi kalitesinde olacak. Bölümler, dünyanın en prestijli sinema kamerası markası olan RED’in, Türkiye’de ilk kez kullanılacak RED WEAPON 8K modeli ile çekiliyor.

Gerçeklik ön planda. DAĞ serisinde olduğu gibi gerçeklik öğesi BÖRÜ’nün de kalbini oluşturuyor. 10 ay süren araştırmalar sonrasında gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen ve gerçek eğitimlerin olduğu bir proje olan BÖRÜ’de, proje için geliştirilen mekatronik ve efekt sistemleri kullanılıyor. Özel Harekat Daire Başkanlığının faal ve emekli üyeleri ile yapılan uzun mülakatlar sonrası, geçtiğimiz dört senenin en mühim operasyonları inceleniyor.

Türkiye’nin ilk Amerikan stüdyo modeli işi. BÖRÜ; Yaratıcı yapımcı, yapımcı ve kanalın yapım stüdyosu ortaklığında hayata geçen ilk dizi olma özelliği taşıyor.

Prodüksiyon ve hikayenin üstünlüğü var. Seri yaratıcısının liderliğinde yürütülen proje, sektöre yeni bir soluk getirecek. Amaç, DAĞ film serisinde olduğu gibi, yakın tarihe damgasını vurmuş Polis Özel Harekat’ın büyük fedakarlıklarını taçlandırmak ve seyirciye, yurtdışındaki özenli dizi projelerinin yerli halini sunabilmek…

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