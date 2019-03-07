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Boru yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da boru yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun dengesiz yüküyle trafiği tehlikeye düşürmesi başka bir araçtaki yolcunun cep telefonuna yansıdı.

Kamyon kasasına yüklenen borular tek halatla tutturulurken, kamyon sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıması diğer sürücülerin tepkisini çekti. (İHA)

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Diyarbakır boru kamyon tehlike

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