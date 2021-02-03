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  4. Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

03.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, evinde arkadaşlarıyla otururken boş zannettiği tabancasıyla Rus ruleti oynadığı iddia edilen Ümit Cila (44) başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Samandağ ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. 4 çocuk babası Ümit Cila, evine davet ettiği arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında evde bulunan kendisine ait tabancayı alan Cila, arkadaşlarına Rus ruleti oynamayı teklif etti. Ardından boş zannettiği silahı başına dayayan Cila, tetiği çekti. Silah ateş alırken, Cila, başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

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Ümit Cila’nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cila'nın arkadaşları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Ümit Cila’nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün Yeni Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kim öldürdü adamı çıksın ortaya yemedik rus ruleti oynadığını
Dört tane çocuk yapmış ama kendisi büyümemiş daha demek ki neymiş her çocuk yapan baba değilmiş.

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