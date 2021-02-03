Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Samandağ ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. 4 çocuk babası Ümit Cila, evine davet ettiği arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında evde bulunan kendisine ait tabancayı alan Cila, arkadaşlarına Rus ruleti oynamayı teklif etti. Ardından boş zannettiği silahı başına dayayan Cila, tetiği çekti. Silah ateş alırken, Cila, başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

Ümit Cila’nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cila'nın arkadaşları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Ümit Cila’nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün Yeni Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.

DHA

