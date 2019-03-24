Boşanma aşamasındaki eşine yaptığı pes dedirtti

Yangın, akşam saatlerinde Donanma Mahallesi 8. Sokak'taki apartmanda çıktı. İddiaya göre Murat Y, boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.’nin evine geldi. Kimsenin olmadığı sırada eve balkondan giren Murat Y, daireyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Dumanı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

YANGINLA İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Murat Y.'nin ifadesinde eşiyle aralarında sorunlar olduğunu, ancak yangınla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

