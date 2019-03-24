Mynet Trend

Boşanma aşamasındaki eşine yaptığı pes dedirtti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 24.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Murat Y., iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.'nin evini ateşe verdi. Yangında dairenin büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken şüpheli Murat Y., suçlamayı kabul etmedi.

Boşanma aşamasındaki eşine yaptığı pes dedirtti

Yangın, akşam saatlerinde Donanma Mahallesi 8. Sokak'taki apartmanda çıktı. İddiaya göre Murat Y, boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.’nin evine geldi. Kimsenin olmadığı sırada eve balkondan giren Murat Y, daireyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Dumanı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

KOCAELİ

YANGINLA İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Murat Y.'nin ifadesinde eşiyle aralarında sorunlar olduğunu, ancak yangınla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
Bakın bu yıl hangi banyolar moda? İşte 2019 trendleriBakın bu yıl hangi banyolar moda? İşte 2019 trendleri
İnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar olduİnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük Murat Y. yangın

En Çok Okunan Trend Haberler

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Genci yaşlısı onu arıyor! Kilosu 80 lira

Genci yaşlısı onu arıyor! Kilosu 80 lira

İnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar oldu

İnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar oldu

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 banyo dekorasyon trendleri belli oldu!

Bakın bu yıl hangi banyolar moda? İşte 2019 trendleri

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

İnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar oldu

Karaman'da dolaman mantarı sezonu! Genci yaşlısı arıyor

Genci yaşlısı onu arıyor! Kilosu 80 lira

500 yıllık gelenek! Baharın gelişini böyle kutladılar

500 yıllık gelenek! Baharın gelişini böyle kutladılar

İpek'in annesi anlattı: Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Ölüm yoluna bariyerli önlem

Ölüm yoluna bariyerli önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.