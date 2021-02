Boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın 14 Şubat planı gündemde

Kanye West ile boşanma aşamasında oldukları konuşulan ve artık evlilik yüzüğünü takmadığı görülen Kim Kardashian, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Kanye West’siz geçirmeyi planlıyor. Daily Mail’in haberine göre, 40 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı, 43 yaşındaki rap şarkıcıyla irtibatını kesmiş durumda ve Sevgililer Günü’nü çocukları North (7), Saint (5), Chicago (3), Psalm (2) ve diğer aile üyeleriyle birlikte geçirecek.

People dergisine konuşan bir kaynak, “Kim çok iyi. Sevgililer Günü’nü çocukları ve ailesiyle geçirmeyi planlıyor. O günü, çocukları için özel hale getirmeyi seviyor. Kanye ile hiç irtibatı yok. Sadece geleceğe odaklandı” diye konuştu.

Bir süre önce boşanma hikayesinin Kardashian/Jenner ailesinin meşhur reality show programı Keeping Up With The Kardashians’ın 18 Mart'ta yayınlanacak son bölümünde ele alınacağı konuşuldu.

İFŞA ETMEME ANLAŞMASI

Page Six’e konuşan kaynaklar Kardashian’ların programlarında büyük ses getirecek bir dönüş planladığını iddia etti. Dolayısıyla Kim Kardashian’ın evlilik sorunlarını tartışırken filme alındığı öne sürüldü. Ancak ilgili herkesin bir ifşa etmeme anlaşması yaptığı, finalin 2021'in sonlarına kadar gösterilmeyeceği de iddialar arasında.