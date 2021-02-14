MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın 14 Şubat planı gündemde

Boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın 14 Şubat planı gündemde

14.02.2021 07:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın 14 Şubat planı gündemde

Boşanma aşamasında oldukları konuşulan Kim Kardashian ve Kanye West cephesinde gündem bu defa 14 Şubat Sevgililer Günü. Amerikan magazin basını Kim Kardashian'ın bu yılki Sevgililer Günü planını açıkladı.

Kanye West ile boşanma aşamasında oldukları konuşulan ve artık evlilik yüzüğünü takmadığı görülen Kim Kardashian, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Kanye West’siz geçirmeyi planlıyor. Daily Mail’in haberine göre, 40 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı, 43 yaşındaki rap şarkıcıyla irtibatını kesmiş durumda ve Sevgililer Günü’nü çocukları North (7), Saint (5), Chicago (3), Psalm (2) ve diğer aile üyeleriyle birlikte geçirecek.

People dergisine konuşan bir kaynak, “Kim çok iyi. Sevgililer Günü’nü çocukları ve ailesiyle geçirmeyi planlıyor. O günü, çocukları için özel hale getirmeyi seviyor. Kanye ile hiç irtibatı yok. Sadece geleceğe odaklandı” diye konuştu.

SPL5046788_001

Bir süre önce boşanma hikayesinin Kardashian/Jenner ailesinin meşhur reality show programı Keeping Up With The Kardashians’ın 18 Mart'ta yayınlanacak son bölümünde ele alınacağı konuşuldu.

İFŞA ETMEME ANLAŞMASI

Page Six’e konuşan kaynaklar Kardashian’ların programlarında büyük ses getirecek bir dönüş planladığını iddia etti. Dolayısıyla Kim Kardashian’ın evlilik sorunlarını tartışırken filme alındığı öne sürüldü. Ancak ilgili herkesin bir ifşa etmeme anlaşması yaptığı, finalin 2021'in sonlarına kadar gösterilmeyeceği de iddialar arasında.

Geçen ay US Weekly'ye konuşan bir kaynak şunları söyledi:

“Kanye bu işten daha az heyecan duyuyor. Kim, işine odaklanmaya devam edecek. Bireysel danışmanlık aldı ve hayatının gittiği yerle barışık.”

Kardashian ve West çiftinin evliliklerini kurtarmak için danışmanlık aldıkları, onları boşanma noktasına getiren belirli bir şeyin olmadığı, konu çocuklar olduğunda yüzde 100 uyumlu oldukları da kaynakların iddiaları arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladıKüçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladı
Paylaşımı olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'Paylaşımı olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Vahşet! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Vahşet! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Diğer Haberler

Gonca Vuslateri'nin pozu olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

Paylaşımı olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle süper minili cesur kucak pozu olay oldu!

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İbo Show'un konuğu Burak Kut'un son hali gündem oldu! Burak Kut kaç yaşında?

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Kıyasıya mücadele... İşte ilk eleme adayı

Spiker Hande Sarıoğlu dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

Dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

Gani Müjde ile Belma Canciğer çiftinin kızı Ecesu Müjde büyüdü! Son görüntüsü şaşırttı

Ünlü çiftin kızları büyüdü! Son hali olay...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.