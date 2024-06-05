Boşanmak üzereyken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile yakalanmıştı! Elit Andaç Çam o soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi

2019 yılında meslektaşı Aziz Caner İnan ile nikah masasına oturan Elit Andaç Çam, boşanma aşamasındayken 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken görüntülenmişti.

Magazin gündemini sallayan bu görüntülerin ardından Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam'ın 4 yıllık evliliği tek celsede bitmişti. Şimdilerde Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşamaya devam eden Elit Andaç özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Elit Andaç 'Nikah şekerini ne zaman yeriz?' sorusuna; 'Hiç öyle şeyler yok. Hayat çok güzel böyle. İyiyiz böyle' diye yanıt verdi.

O SORUYU DUYUNCA NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Elit Andaç ayrıca 'evlilik aşkı öldürür mü?' diye sorulunca ne diyeceğini bilemedi ve 'Aşkı her şey öldürebilir. Evlilikte bunlardan biri olabilir ama evlenmemekte aşkı öldürebilir. O yüzden bilmiyorum. Hepimiz ölümlüyüz ya aşkta ölümlü. O yüzden yapacak bir şey yok' diye konuştu.





