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Boşanmanın eşiğinden döndüler! Alişan ve Buse Varol tatilde aşka geldi

25.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda boşanma eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Zor günleri geride bırakan çift, el ele gezerek aşk tazeledi.

Boşanmanın eşiğinden döndüler! Alişan ve Buse Varol tatilde aşka geldi

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan, geçtiğimiz şubat ayında iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanmanın eşiğine geldi. Uzun süre evliliklerinde krizi çözmeye çalışan çift, birlikte zaman geçirerek sorunları çözdü. Krizi atlatan ikili, çocuklarıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

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EL ELE YÜRÜDÜLER

Habertürk'te yer alan habere göre; Bodrum'da görüntülenen çift, gün boyu çocuklarıyla zaman geçirdi. Bir ara oğluyla plajda kum oynayan Varol, eşi Alişan'la da el ele yürüyerek aşk tazeledi. Bikiniyle görüntülenen iki çocuk annesi Buse Varol'un eski formuna geri dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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ALİŞAN'DAN TATİL PAYLAŞIM

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Alişan, "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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