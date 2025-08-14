Botulizm can almaya devam ediyor! Sandviç aldı, hayatını kaybetti! Uzmanlar alarmda...

İtalya’da yaşayan 45 yaşındaki Tamara D’Acunto'nun ardından 52 yaşındaki müzisyen Luigi Di Sarno da, İtalya’nın Cosenza eyaletindeki bir seyyar kahvaltıcıdan aldığı sandviçi yedikten sonra hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm nedeninin Clostridium botulinum adlı bakterinin ürettiği toksinlerin neden olduğu botulizm virüsünün olduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu bakterilerin çok az miktarda tüketildiğinde bile ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Botulizme neden olan Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinlerin, bu zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.

BOTULİZM NEDİR? BELİRTİLERİ NELER?

Botulizm, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği sinir toksininden kaynaklanan, nadir ancak ölümcül olabilen bir hastalıktır. Her yıl dünya genelinde yaklaşık bin vaka görülse de, tedavi edilmediğinde solunum felci ve ölüme yol açabilir.

Semptomlar genellikle maruziyetten 12 ila 72 saat sonra başlar. Belirtiler arasında bulanık görme, peltek konuşma, kas güçsüzlüğü ve yorgunluk yer alır. Erken müdahale ve panzehir tedavisi hayati önem taşır.