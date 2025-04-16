Boupendza'nın ölümü... Galatasaray'ın yıldız isminden çarpıcı iddia! Sır ortaya çıktı: "Seni bu yola yönlendirenler..."

Çin Ligi'nde Zhejiang FC'de forma giyen Gabonlu futbolcunun, bir apartmanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. Dünya gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Boupendza'nın ölümü araştırılıyor. Olayın intihar olup olmadığı üzerine birçok iddia ortaya atılırken Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina'nın paylaşımı büyük ses getirdi.

"SENİ BU YOLA YÖNLENDİREN O İNSANLAR"

Lemina'nın paylaşımı Boupendza’nın intihar ettiği ihtimalini ortaya çıkardı.

Gabonlu futbolcu Boupendza’nın vefatına ilişkin Lemina, “Huzur içinde yat Aaron. O kadar yetenekli, neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini en iyi O bilir. Bugün öfkem tarifsiz.

Kendilerini kardeşin, arkadaşın ya da dostun olarak tanıtan ve seni bu yola yönlendiren o insanlar…

Umarım en azından samimiyetle ailenden özür dilemeyi düşünürler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissetmeliyiz.

Ruhun huzur içinde yatsın. Allah ailene ve sana gerçekten iyilik isteyenlerin kalbine huzur versin.” ifadelerini kullandı.