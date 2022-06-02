Tacizcilere meydan dayağı kamerada! Eşine attığı mesajları görünce çılgına döndü

İddiaya göre, Bağcılar'da bir boya ustası evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Kadın mesajları eşine göstererek, taciz edildiğini söyledi. Duruma öfkelenen eşi, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı. Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdüler. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TAKİP EDİP BURDA SIKIŞTIRMIŞLAR"

Mahalle sakini Tamer Engin, "Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, "Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler. Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu?" diye konuştu.

ERKEK ÇOCUĞU TACİZ EDERKEN YAKALANDI

Bir tacizciye dayak olayı da Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı. Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı. Saldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşanan darp anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

