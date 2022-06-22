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Böyle bir lezzet yok! Nefis çökertme kebabı tarifi

22.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik etli yemeklerden sıkıldıysanız ve farklılık arıyorsanız çökerme kebabı tarifi tam size göre! Oldukça lezzetli olan bu kebap hem tadı hem de görünüşüyle gönülleri kazanmayı başarıyor. Kebabın altında yer alan çıtır patates kızartmaları etin lezzetine lezzet katıyor. Bu nefis tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor.

Böyle bir lezzet yok! Nefis çökertme kebabı tarifi

Bodrum kebabı olarak da bilinen çökertme kebabını yiyip de sevmeyecek kimse yok. Eşsiz bir lezzeti olan bu kebabı yapmak diğer et yemeklerine göre çok daha kolay. Hem yapımının kolay olması hem de eşsiz lezzeti nedeniyle vazgeçilmeziniz olacak bu kebabı mutlaka denemeniz gerekiyor. Çökertme kebabının yanına pirinç pilavı, makarna veya istediğiniz her türlü salata yakışacaktır.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Eti için:

  • 300 gram dana kontrfile
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • ½ çay kaşığı tuz
  • ½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • ½ su bardağı süt
  • 1 su bardağı soda
  • 1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için)

Kibrit patates için:

  • 2 adet orta boy patates
  • 1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 adet rendelenmiş domates

Servisi için:

  • 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

  • Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinasyonu için yüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
  • Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin.
  • Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
  • Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
  • Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.
  • Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.
  • Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın.
  • Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
  • Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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