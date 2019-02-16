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Böyle düğün davetiyesi ne gördünüz ne duydunuz! Çok şaşıracaksınız

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DÜNYA  | 16.02.2019 08:29 | Son Güncelleme

Hindistan'da seçim öncesi artan rekabet bambaşka bir boyuta geçti. Hintli çift, düğüne gelecek konuklardan hediye yerine yaklaşan seçimlerde Başbakan Narendra Modi'ye oy vermelerini istedi.

Böyle düğün davetiyesi ne gördünüz ne duydunuz! Çok şaşıracaksınız

Hindistan'ın güneyindeki Hyderabad'da yaşayan ve iktidar partisi Bharatiya Janata'nın (BJP) uzun süredir destekçisi olduğu bilinen Subhash Rao Kishan Rao Yande isimli bir adam, oğlunun düğününe gelecek konuklardan başbakan Narendra Modi'ye oy vermelerini istedi. Kısa süre önce, ülkenin batısındaki Gujarat'ta bir aile daha konuklarından aynı şeyi istemişti.

'DÜĞÜN HEDİYEMİZ OY VERMENİZDİR'

CNN'den Manveena Suri'nin haberine göre, Yande'nin oğlu Mukesh'in ilk bakışta sıradan görünen düğün davetiyesinin alt kısmında, BJP'nin logosuyla birlikte "Düğün hediyemiz, 2019 Lok Sabha (Hindistan Parlamentosu'nun alt kanadı) seçimlerinde Modi'ye oy vermenizdir" ifadeleri yer alıyor.

Bu sıra dışı davetiyeyle ilgili CNN'e konuşan emekli mühendis Yande, "Her zaman BJP'yi desteklemiş ve bu seçimlerde de kazanmalarını isteyen biri olarak, davetiyeye bunu eklemek benim fikrimdi" dedi ve konukların da bu fikri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ailenin ise, düğünlerine binden fazla insanı davet ettiği öğrenildi.

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Hindistan'daki düğünlerde oy isteyen tek parti BJP değil.

DAVETİYEYLE OY İSTEYEN TEK PARTİ BJP DEĞİL

Bu yılın başlarında, Haryana'da bulunan başka bir aile de Aam Aadmi Partisi'ne oy isteyen davetiyeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

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Yine geçen sene, başka bir düğün davetiyesinde ise "Kongre Partisi için oy verin" ifadeleri yer almıştı.

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Başka bir Modi destekçisi de, düğün davetiyesinde Modi'nin başarılarının anlatıldığı bir bölüme yer verildiğini açıklamıştı.

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Mayıs'ta yapılması öngörülen Hindistan seçimlerinde 875 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

NET TARİH AÇIKLANMADI

Bu yılki seçimler, Modi'nin BJP'si ile, ülkenin en etkili siyasi hanedanının üyesi olan Rahul Gandhi'nin liderliğindeki ana muhalefet partisi olan 'Kongre Partisi' arasındaki mücadeleye sahne olacak.

Seçimlerin birkaç hafta içerisinde yapılması beklenirken, net bir tarih ise henüz açıklanmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün davetiye seçim Narendra Modi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamlarda düğün geleneğiymiş yadırgamamak lazım :)
bizim vatandaşımız yapıpda bu sebeple düğünlerde olası yaralanmali ölümlü kavgalar görürsek şaşırmayın filancı kardeşiniz böyle bir tahminde bulunmuştu dersiniz.
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