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Böyle ev sahibi-kiracı kavgası ne görüldü ne de duyuldu! Elektrik faturası yüzünden tartıştılar... Cinsel organını sıkarak öldürdü

28.03.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’nın Sango-Ota şehrinde bir ev sahibi ve kiracısı arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı. Ev sahibi Monday Oladele ve kiracısı Ifeoma Ossai elektrik faturası yüzünden tartıştı. İkilinin sözlü tartışması bir anda fizikselleşti. Kiracı Ossai ev sahibinin cinsel organının eliyle sıkmaya başladı. Yaşadığı şokla birlikte büyük bir acı hisseden ev sahibi Oladele olay yerinde hayatını kaybetti.

Böyle ev sahibi-kiracı kavgası ne görüldü ne de duyuldu! Elektrik faturası yüzünden tartıştılar... Cinsel organını sıkarak öldürdü

Nijerya’da yaşanan ilginç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 33 yaşındaki Ifeoma Ossai ev sahibi Monday Oladele ile elektrik faturası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma anında Ossai 50 yaşındaki ev sahibinin cinsel organını eliyle sıkmaya başladı. Olayın ardından acıdan şok geçiren adam hayatını kaybetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

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Nijeryalı Punch gazetesine konuşan Ossai, “Onu öldürmediğimi biliyorum. Ailesi ilk ifadesinde onun kavga ettikten sonra yere yığıldığını söyledi. Ancak ertesi gün benim ev sahibinin cinsel organını sıkarak onu öldürdüğümü söylemeye başladılar. Bunu nasıl yapabilirim?” dedi.

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Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Ossai cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde Ossai hakkındaki suçlamaları reddederek ev sahibinin tartışma sırasında birden yere yığıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya cinsel organ

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