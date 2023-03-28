Böyle ev sahibi-kiracı kavgası ne görüldü ne de duyuldu! Elektrik faturası yüzünden tartıştılar... Cinsel organını sıkarak öldürdü

Nijerya’da yaşanan ilginç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 33 yaşındaki Ifeoma Ossai ev sahibi Monday Oladele ile elektrik faturası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma anında Ossai 50 yaşındaki ev sahibinin cinsel organını eliyle sıkmaya başladı. Olayın ardından acıdan şok geçiren adam hayatını kaybetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nijeryalı Punch gazetesine konuşan Ossai, “Onu öldürmediğimi biliyorum. Ailesi ilk ifadesinde onun kavga ettikten sonra yere yığıldığını söyledi. Ancak ertesi gün benim ev sahibinin cinsel organını sıkarak onu öldürdüğümü söylemeye başladılar. Bunu nasıl yapabilirim?” dedi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Ossai cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde Ossai hakkındaki suçlamaları reddederek ev sahibinin tartışma sırasında birden yere yığıldığını söyledi.