Böyle evlilik teklifi görülmedi! Öldü süsü verip teklif edince olanlar oldu: 'Gazete daha gerçek oynamış'

Mersin'de yaşanan olay 'pes' dedirtti. Mersin’de 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen bir kişi , kaza süsü vererek üzerini gazeteyle örttürdü.

Yerde gazetelerin altında yatan adam, arkadaşları aracılığı ile sevgilisini olay yerine çağırdı.

TOKAT ATTI VE OLAY YERİNDEN AYRILDI!

Olay yerine gelen genç kadın sevgilisinin yol kenarında üzeri örtülü şekilde yattığında görünce ağlamaya başladı. Arkadaşları kadını sakinleştirmeye çalışsa da kadın sakinleşmedi.

Daha sonra yerden kalkan adam yüzüğü çıkartıp teklif için diz çökerken genç kadın teklif karşısında şoka girdi ve sevgilisine sinirlenip tokat attı.

"Başlarım evlilik teklifinize böyle şaka mı olur? Gerizekalılar, defolun gidin" diyerek olay yerinden ayrıldı.

"GAZETE DAHA GERÇEK OYNAMIŞ"

Videonun kurgu olabileceğine dair pek çok yorum gelse de izleyen çoğu kişi duruma tepki gösterdi.

"Gazete daha gerçek oynamış', 'Gerçek kesit', 'Sağlıkla şaka mı olur?' , 'Eşşek şakası' olsa gerek', 'Eğer gerçek ise. Kısa ve öz.Planı yapanlarla ömür boyu ilişkisini kes çocuk.Sen de kızım o aptal ruh hastası çocuk ve arkadaşları ile ömür boyu ilişkini kes.' gibi yorumlar yapıldı.