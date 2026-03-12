Arkeologlar şaşkına döndü! 5 bin yıllık dev mezarın içinden hazineler fışkırdı

İspanya’nın Malaga kentinde yürütülen arkeolojik kazılar, tarih öncesi döneme ait etkileyici bir yapıyı gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 5 bin yıllık olduğu düşünülen dev taş mezar yalnızca büyüklüğüyle değil, içinden çıkan buluntularla da araştırmacıları heyecanlandırdı.

Kazılarda keşfedilen megalitik taş mezarın, Endülüs bölgesindeki en dikkat çekici yapılardan biri olabileceği değerlendiriliyor. Yaklaşık 13 metre uzunluğundaki taş yapı, büyük kaya bloklarının bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş.

Arkeologlar bu yapının, tarih öncesi dönemlerde yaygın olan dolmen adı verilen megalitik mezar mimarisine ait olduğunu belirtiyor. Cádiz Üniversitesi’nden arkeolog Serafin Becerra, keşfedilen yapının Endülüs’te bugüne kadar ortaya çıkarılmış en anıtsal ve en iyi korunmuş dolmenlerden biri olabileceğini ifade ediyor.

OLAĞANÜSTÜ KORUNMUŞ DURUMDA

Kazı ekibine göre keşfi özel kılan en önemli özelliklerden biri, mezarın günümüze kadar neredeyse bozulmadan ulaşmış olması.

Kazı projesinin eş direktörlerinden Eduardo Vijande, mezarın korunmuş yapısının bilim insanlarına tarih öncesi toplumların yaşam tarzı ve inanç sistemleri hakkında çok daha ayrıntılı bilgiler sunabileceğini söylüyor. Araştırmacılar bu sayede dönemin gömü ritüellerini ve sosyal yapısını daha iyi anlayabileceklerini belirtiyor.

İÇİNDEN ÇIKAN EŞYALAR GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Dolmenin iç kısmında yapılan incelemelerde birden fazla oda ve kemik depolama alanı bulundu. Araştırmacılar, odalarda ölen kişilere ait kemik kalıntılarıyla birlikte çok sayıda mezar hediyesi ortaya çıkardı.

**Fildişi, Kehribar ve Antik Silahlar: Mezardan Servet Fışkırdı

Fildişi ve kehribar gibi o bölgeye ait olmayan egzotik materyaller

Usta işi çakmaktaşı ok uçları ve geniş formatlı kesici aletler

Antik dönem savaş teknolojisini gösteren iki elle kullanılan nadide bir baltalı mızrak (teber)

Çakmaktaşı koleksiyonunda ayrıca ok uçları, büyük kesici bıçaklar ve iki elle kullanılan balta benzeri “halberd” tipi silahlar bulundu. Araştırmacılar bu mezarın kolektif gömü alanı olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Farklı dönemlerde yapılan gömüler nedeniyle yapının zaman içinde büyüyen bir anıt mezara dönüştüğü tahmin ediliyor.

DENİZ KABUKLARI ANTİK TİCARETİ İŞARET EDİYOR

Kazıda ortaya çıkarılan deniz kabukları ise bilim insanlarının özellikle dikkatini çekti. Çünkü mezarın bulunduğu bölge denize oldukça uzak bir konumda yer alıyor.

Araştırma ekibinde yer alan Juan Jesús Cantillo, iç bölgede bulunan bir mezarda deniz kabuklarının ortaya çıkmasının oldukça önemli bir bulgu olduğunu belirtiyor. Cantillo’ya göre bu durum, tarih öncesi dönemde uzun mesafeli ticaret ağlarının varlığına işaret ediyor. Ayrıca deniz ürünlerinin o dönem toplumları için prestij ve statü sembolü olabileceği de düşünülüyor.

Malaga’daki bu yeni keşif ise tarih öncesi toplumların sosyal yaşamı, ticaret ilişkileri ve gömü gelenekleri hakkında yeni bilgiler sunabilecek önemli bir arkeolojik bulgu olarak görülüyor.

Görsel kaynak: Universidad de Cádiz