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  4. Böyle giriş görülmedi! Ufuk Özkan 4 kişi tarafından taşınarak galaya getirildi! O anlar tepki çekti

Böyle giriş görülmedi! Ufuk Özkan 4 kişi tarafından taşınarak galaya getirildi! O anlar tepki çekti

20.12.2024 11:01
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 11:01
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Bir dönemin popüler dizisi Geniş Aile'de hayat verdiği Cevahir karakteri ile hafızalara kazınan Ufuk Özkan kadrosunda yer aldığı Oflu Hoca 4'ün galasına gelişi ile gündem oldu. Filmdeki kostümlerinden birini giymeyi tercih eden Özkan salona ise 4 kişi tarafından taşınarak getirildi. O anlar kısa sürede gündem olunca tepki yağdı.

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Aile İşi, Hayat Bazen Tatlıdır, Kalk Gidelim, Duy Beni ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ve son dönemde sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan şimdi de son filmi Oflu Hoca 4'ün galasına katıldı.

Galaya film kıyafetleri ile gelmeyi tercih eden Ufuk Özkan salona ise 4 kişi tarafından bir taht üzerinde taşınarak getirildi. Konuklara taht üzerinden güller serpen Özkan'ın bu anları kısa sürede gündem oldu.

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TEPKİ YAĞDI
Ufuk Özkan'ın gala girişi ise kısa sürede sosyal medyada tepki çekti. Ünlü ismin o anlarına; 'Abuk sabuk işler', 'Türk Sineması diye bir şey kalmaz böyle giderse', 'Saçmalık'', 'Millet iyice sıyırdı sınıf ayrımı olmaksızın ', 'Buna gülen insanın kendine saygısı yoktur' gibi yorumlar yapıldı.

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'OFLU HOCA 4'ÜN KONUSU NEDİR?
'Oflu Hoca', bu kez Karadeniz’in absürt ve çılgın olaylarından bunalmış bir şekilde, hiç beklenmedik bir yolculuğa çıkıyor. Yeğeni Özkan’ın ısrarlarıyla İstanbul’daki ünlü bir yoga kampına katılan 'Oflu Hoca', burada Hintli guru Sharat Gannonile karşı karşıya geliyor. Kısa sürede kampı kendi yöntemleriyle ele geçiren ve tüm katılımcıların sevgisini kazanan 'Oflu Hoca', bu sıra dışı ortamda bile Karadeniz zekâsını konuşturmayı başarıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan
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