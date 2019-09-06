Böyle hırsızlık görülmedi! Marmaris'in koylarından topladığı çöpler çalındı

Muğla Valiliği'nce üst üste iki kez yılın çevrecisi seçilen ve Türkiye'nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan İmdat Avcı, eşi Yıldız ve kızı Türkü Avcı ile birlikte 'Ozanın Türküsü' isimli 13 metrelik ahşap teknesiyle bir marinanın akaryakıt sponsorluğunda ilçe koylarında temizliğe çıktı. Yaklaşık 37 yıldır ilçenin eşsiz koylarını ailesiyle temizleyen ve çevre duyarlılığını artırmak için 70 eyleme imza atan Avcı, 23 gün boyunca turistlerin ve tatilcilerin gezi tekneleriyle uğradığı Cennet, Bedir, Nimara, Amos koylarının yanı sıra Fosforlu Mağarası çevresinde de her gün gidip gelerek temizlik yaptı.

Avcı, adalarda topladığı çöpleri büyük boy torbalara doldurup, toplu halde almak için ağaçların arasına sakladı. 23 gün sonunda dün tekrar adalara giden Avcı Ailesi, topladıkları 300 torba dolusu çöpü yükleyip Marmaris Yat Limanı'na getirdi. Avcı ve ailesi iskelede alkışlarla karşılandı. Belediye temizlik ekipleri, teknedeki çöpleri alıp imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürdü. Marina yetkilileri akaryakıt desteği verdiği aileye teşekkür etti.