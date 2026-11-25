Uzun süren bekleyişin ardından oyuncularla buluşan Grand Theft Auto VI (GTA 6), PlayStation tarihinde yeni bir rekora imza attı. PlayStation, Rockstar Games'in yeni oyununun, üç on yıla ve beş konsol nesline yayılan PlayStation tarihinin en büyük oyun lansmanına imza attığını açıkladı.

PlayStation tarafından paylaşılan verilere göre 39 milyondan fazla benzersiz oyuncu, PlayStation 5'te Jason ve Lucia'nın hikâyesini deneyimledi.

GTA 6'DA 683 MİLYON SAAT GEÇİRİLDİ

22 Kasım 2026'da sona eren lansman dönemine ilişkin veriler, GTA 6'nın ulaştığı rakamları ortaya koydu.

GTA 6, PlayStation'da bugüne kadar en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyun oldu. Böylece çok oyunculu, oynaması ücretsiz ve tek oyunculu oyunların önceki rekorlarını geride bıraktı.

PS5 oyuncuları, GTA 6'da toplam 683 milyon saat geçirdi. Oyuncu başına Leonida eyaletinde geçirilen süre ise oyunun çıkışını takip eden ilk günlerde ortalama 17,4 saat oldu.

YENİ PS5'LERİN YÜZDE 70'İNDE OYNANAN İLK OYUN GTA 6 OLDU

PlayStation topluluğu da büyüdü. Yıl sonu tatil dönemleri hariç tutulduğunda, PS5'in piyasaya sürülmesinden bu yana tek bir günde ilk kez bağlantı kuran PS5 konsolu sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

GTA 6, piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana yeni PS5 konsollarının yüzde 70'inde oynanan ilk oyun oldu.

PLAYSTATION'DAN ROCKSTAR GAMES'E TEBRİK

PlayStation, elde edilen başarının ardından Rockstar Games'i tebrik ederek Rockstar Games ile PlayStation arasındaki iş birliğinin PlayStation 2'deki Grand Theft Auto III dönemine kadar uzandığını hatırlattı.

Kaynak: PlayStation