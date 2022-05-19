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Böyle hizmet bedeli görülmedi! Faturaya yansıttıkları şey şoke etti

19.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir görülen bir hastalığı olan bir kadın, bir pratisyen hekim ziyareti sırasında duygusallaştığı için resmen suçlandı. Amerikalı kadının şoke olmuş kız kardeşi, sosyal medyada "kısa duygusal/davranışsal değerlendirme" için 40 dolarlık bir ek ücret isteyen tıbbi hizmet faturasını paylaştı.

Böyle hizmet bedeli görülmedi! Faturaya yansıttıkları şey şoke etti

Sağlık kontrolü için doktora giden genç bir kadın, ziyareti sırasında ağladığı için fazladan 30 sterlin hizmet bedeli talep edilince şok oldu. Hasta, nadir görülen hastalığına bağlı yeni bir sağlık sorunuyla mücadele ettikten sonra aile hekimine gitmişti. Hayal kırıklığına uğradığı için de, görüşme sırasında biraz gözyaşı döktü. Daha sonra faturayı gördüğünde, testlerinden daha pahalıya mal olan “kısa bir duygusal/davranışsal değerlendirme” hizmeti yazıldığını fark etti.

ABLASI PAYLAŞTI

Hastanın ablası olan sosyal medya kullanıcısı Camille Johnson faturayı sosyal medyada paylaştı. Kız kardeşinin son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gerçekten mücadele ettiğini ve sonunda bir doktora görünebildiğinde sırf ağladığı için 40 dolar aldıklarını anlattı. Nadir görülen bir hastalığı olan ve bu yüzden bakım bulmakta gerçekten zorlanan kız kardeşinin, sadece kendini hüsrana uğramış ve çaresiz hissettiği için duygulandığını söyledi.

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''HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR''

EMOT

Camille Johnson "Neden ağladığını bile sormadan, yardım etmeye çalışmadan, herhangi bir değerlendirme yapmadan ya da bir reçete yazmadan, hiçbir şey yapmadan 40 dolar istediler." dedi. Camille, "Hiç kimse, yardım almaya gücü yetip yetmeyeceğini bilmeden sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmamalı" dedi.

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''İNSANLIK DIŞI''

Gönderi, faturaya şok olan sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Kendisinin de nadir görülen bir hastalığı olduğunu ve duygusallaşmadan semptomlarını gözden geçirmenin veya doktordan yardım istemenin imkansız olduğunu söyleyen bir kullanıcı "Bu faturalandırma uygulaması insanlık dışıdır." dedi.

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