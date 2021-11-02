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Böyle yemek masası görülmedi! Bisikletten uçağa kadar her şeyi yiyebilen ilginç bir adam: Michel Lotito

02.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yemek hayatın en doğal ihtiyaçlarından biri olarka karşımıza çıkıyor. Temel gereksinimler içinde yer alan yemek yeme eylemi kimileri için son derece zevk veren bir eyleme dönüşebiliyor. Ancak Michel Lotito isimli adam için yemek yemek sadece bir eylemdi. ‘Her şeyi yiyen adam’ olarak dünya çapında ün salan Lotito, 57 yıllık ömründe bisikletten uçağa kadar her şeyi yedi. Bu özelliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na dahi girdi.

Böyle yemek masası görülmedi! Bisikletten uçağa kadar her şeyi yiyebilen ilginç bir adam: Michel Lotito

15 Temmuz 1950 yılında dünyaya gelen Lotito, son derece nadir görülen bir yeteneğe sahipti. Çünkü onun sindirim sistemi diğer canlılardan tamamen farklıydı. Son derece aktif çalışan sindirim sistemi sayesinde cam, demir, metal, tahta, yün, plastik aklına gelebilecek her metaryali yiyebiliyordu. Metal objelerin yemek borusuna zarar vermemesi için küçük parçalara ayıran Lotito, mineral yağıyla birlikte yutmayı tercih ediyordu.

ÖZELLİĞİ ŞOVA DÖNÜŞTÜ

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Çocukluk yıllarında her şeyi yiyebilme yeteneği olduğunu keşfeden Lotito, kısa sürede yaşadığı bölgede bu özelliği sayesinde ünlendi. 1966 yılında yemek şovları düzenlemeye başladı. Bu şovlar insanların normalde tüketmediği her materyalden ürünü yiyiyordu. Şovun sonunda ise zehirli şeyler tüketiyordu. Zehirlenmemesi veya herhangi bir zarar görmemesi ise insanların ona olan merakını arttırıyordu. Gösterilerinde bir günde ortalama 1 kilogram metal tüketen Lotito, bunların yanında mineral yağı ve bol bol su içmeyi tercih ediyordu.

MUZ VE HAŞLANMIŞ YUMURTADAN HASTALANDI

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2007 yılında ölene kadar 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba yedi. Ancak asıl ilginç olan ise muz ve haşlanmış yumurta yediğinde midesinin bozulduğunu söylemeseydi. Sindirim sistemi diğer insanlardan farklı olan Lotito’nun gösteriler nedeniyle beslenme düzeni de değişmişti. Bu nedenle diğer insanların tükettiği normal gıdalara karşı midesinde hassasiyet oluşmuştu.

2 YIL BOYUNCA BİR UÇAK YEDİ

Uçağı 1978'de yemeye başlayan Lotito, 2 yıl boyunca buna devam etti ve sonunda 1980'de uçağı tamamen yedi. Hayatı boyunca Lotito’nun toplam 9 ton metal tükettiği düşünülüyor.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA ADINI YAZDIRDI

Efsane adam Lotito 1981 yılında ünlendiği sıralarda bıçaklı bir saldırıya uğradı fakat ciddi bıçak darbeleri almasına rağmen 2-3 hafta içinde tamamen iyileşti. Yaralanmasının ardından ilk iş olarak da bir robotun tamamını yiyerek şovlarına devam etti. 2007 yılında tabut dahi yiyen adam yeteneği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Kendisi metal yediğinden değil tamamen doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybetti.

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