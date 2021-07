Böyle iştah görülmedi! İnsan etinden canlı kediye kadar her şeyi yiyen adam: Obur Terrare

Yeme bozukluğu günümüzde dahi incelenen hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak şimdiye kadar görülmemiş bir yeme bozukluğu olan Terrare’ın bu hastalığı ardından 250 yıl geçmesine rağmen tıpta hala merak uyandırıyor.

1777 yılında doğan Terrare herkes gibi normal bir hayata adım attı. Lyon şehri yakınlarında dünyaya gelen Terrare burada büyüdü. Terrare, 17 yaşına geldiğinde doymak bilmeyen iştahıyla ün saldı. Yediklerinin fazla olmasına rağmen o zamanlarda kilo almıyordu. Ailesi artık daha fazla katlanamadığı için sokaklara düşen Terrare bir süre dilencilik yaparak bu iştahı doyurmaya çalıştı. Fakat daha sonra aklına bu ilginç özelliğinden yararlanma fikri geldi. Sokak sanatçısı olma kararı alarak insanların onlara ne verirse yediği bir gösteri ortaya çıkardı. Çuval çuval elmalar, bozuk paralar hatta çantalar bile...

Terrare’nin iştahının fazla olmasına rağmen nasıl göründüğünü merak ediyorsanızilk bakışta dikkat çeken bir özelliği olmadığını söylemek gerekiyor. Kahverengi saçlı, orta boylu ve yapılı bir adam olan Terrare, The Journal of Foreign Medical Science and Literature kitabında yer alanlara göre dişlerindeki lekeler ve sarkan yanakları belli oluyordu. Terrare yemeye başladığında ise vücudunda değişmeler gözüküyordu. Ağzı ve yanakları kocaman bir şekilde açılıyordu. Hatta söylentilere göre çoğu zaman ağzına attıklarını çiğnemiyordu ve direkt yutuyordu. Yedikçe balon gibi büyüyen midesiyle uykusu gelen Terrare sarhoş gibi oluyordu. İzleyenlerin anlatılarına göre ise yedikçe daha da kötü kokuyordu. Bu nedenle de izleyenler ile arasında en az 5 metre mesafe oluyordu.

GİZLİ NOTLARI TAŞIDI

Terrare, 1792 yılında Birinci Koalisyon Savaşı’na katıldı. Askeri yemekler onun iştahını bastırması için yeterli olmuyordu. Askerin atıklarıyla beslenmeye çalışan Terrare, başkalarının tabaklarını sıyırarak açlığını bastırmaya çalışıyordu. Bir süre sonra az yemesinden sonra derin bir halsizlik yaşadı. Halsizliği nedeniyle sık sık revirin yolunu tutan Terrare, Dr. Pierre-François Percy ile tanıştı. Doktor Pierre bu aşamadan sonra bu inanılmaz vakayı incelemeye başladı ve Terrare ölene kadar da takip etti. Doktor öncelikle deneyler yaparak Terrare’nin ne kadar yiyebileceğini görmek istedi. Önüne 15 kişilik bir yemek koydu ve Terrare bu yemeği dakikalar içinde bitirdi. Bu vakayı incelemeye başka doktorlar da katılarak deneyler sürdürüldü.

Terrare, canlı hayvanları da yiyebiliyordu. O dönemde hayvanlar denek olarak kullanılıyordu. Doktorlar, deney için Terrare’ye canlı bir kedi verdi. Terrare kediyi de yedi. Bu gibi cani deneyler doktorlar tarafından tıbbi kayıt altında tutularak günümüze kadar ulaştı. Doktorlar aynı zamanda yılanları, canlı köpekleri de deneye dahil etti. Terrare, yılan balığını çiğnemeden yuttuğu için akıllara kazındı. Bu yeme bozukluğunun savaş döneminde Fransa’ya yarar sağlayabileceği düşünüldü. Terrare’nin içinde not bulunan ahşap bir kutuyu yemesi istenildi. Bu not savaş sırasında gizli tutulan bir bilgiyi içeriyordu. Terrare’nin yediği kutuyu çıkarmasıyla içindeki notun okunabilir olduğu görüldü. Bu aşamadan sonra da Terrare’nin gizli bir ajan olmasına karar verildi. Gizli bilgilerin getir götürünü yaparak çalışan Terrare’yi zorlu görevlerle karşılaştı. Fakat onu her yerde takip eden iğrenç kokusu kısa zaman içinde fark edilmesine neden oldu. Düşmanlar ise planı anlayarak Terrare’yi itiraf etmesi için saatlerce dövdü. Sonunda itiraf eden Terrare’den notu almak için de uzun uğraşlar verildi. Fakat düşmanların bilmediği tek şey içindeki gizli notun sahte olduğuydu. Prusya ordusu komutanı Terrare’nin asılmasını emretti. Anlatılanlara göre 11. saatte haline acıyan komutan onu asmak yerine bir daha ajan olmaması şartıyla Fransız ordusuna geri gönderdi.

MORGTAKİ CESETLERİ YİYORDU

Terrare’in iştahı bir türlü kontrol altına alınamıyordu. Doktor Percy incelemelerine devam etmesine rağmen bir türlü bir çare geliştiremedi. Gece hastaneden kaçan Terrare, yemek arıyordu. Terrare kasap dükkanlarına, sokakta gezen kedilere ve köpeklere saldırmaya başladı. Hastanedeki kan torbalarından içiyordu ve morga girerek ölüleri bile yiyordu. 1794 yılında ise hastanede bir bebek kayboldu. Terrare bebeğin kaybından suçlandı ve ardından hastaneden kaçtı.

4 yıl sonra kısa süreli hastaneye dönen Terrare çok hastaydı. Doktor Percy’nin muayenesiyle verem olduğu anlaşıldı. 1 ay hastanede kaldıktan sonra da ağır bir ishal geçirdi ve bu ölümüne sebep oldu. Terrare 26 yaşında hayatını kaybetti.