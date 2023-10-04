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    4. Böyle zeka testi görülmedi! Resimdeki fareyi bul, 11 saniyede yalnızca 300 kişiden 2'si yapabiliyor

    Böyle zeka testi görülmedi! Resimdeki fareyi bul, 11 saniyede yalnızca 300 kişiden 2'si yapabiliyor

    04.10.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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    Bu testi yalnızca çok zeki ve dikkatli olanlar geçebiliyor. Sadece 300 kişiden 2'si görseldeki fareyi 11 saniyede fark edebiliyor. Peki, ne kadar dikkatlisiniz? İşte sorunun yanıtı...

    Dikkat çeken bir görsel sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sincapın yer aldığı görselde fare de bulunuyor. Fakat test için tanınan süre 11 saniye ile sınırlı. Bu testi yalnızca çok zeki olanların geçebildiği iddia ediliyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan o zeka testi...

    T1

    DİKKATLİ BAKIN!

    Yukarıdaki görselde palamudu toplamakla meşgul olan birçok sincap yer alıyor.

    Sincaplar fındık, meşe palamudu, ceviz ve kestane sever. Bu sincapların arasında yiyecek arayan bir fare de yer alıyor.

    Gözlem becerisi yüksek olan kişiler fareyi hemen fark ediyor.

    T2

    11 SANİYENİZ VAR!

    Görsele tekrar bakıp ayrıntılı incelediğinizde fareyi görebileceksiniz. Sosyal medyada gündem olan görseldeki fare sincapların arasında ve gri renkte.

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