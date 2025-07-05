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Böylesi duyulmadı! "Parayı kaynatınca 3 katına çıkıyor" diyerek sevgilisini dolandırdı

48 yaşındaki sevgilisini "banknotları özel bir yöntemle çoğaltabildiğini" iddia ederek dolandıran adam, duyanları hayrete düşürdü. Özel bir sıvıyla demo yapan şahıs, kısa sürede sevgilisinin güvenini kazandı. Yaklaşık 10 milyon TL dolandırdı.

Böylesi duyulmadı! "Parayı kaynatınca 3 katına çıkıyor" diyerek sevgilisini dolandırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. 48 yaşında ismi verilmeyen kadın, sevgilisinin "banknotları özel bir yöntemle çoğaltabildiği" yalanına inanarak yaklaşık 220 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) dolandırıldı.

Böylesi duyulmadı! "Parayı kaynatınca 3 katına çıkıyor" diyerek sevgilisini dolandırdı 1

ÖZEL SIVIYLA ÇOĞALTTIĞINI İDDİA ETTİ

Kendisini Kongo devletinin para basım yetkilisi olarak tanıtan adam, kadına, özel bir sıvıyla ıslatılan banknotların iki kağıt arasında kaynatılması halinde üçe katlanarak çoğaldığını iddia etti. Daha sonra 50 Euro'luk banknotu kaynattıktan sonra üç adet banknot göstererek güven kazandı.

Böylesi duyulmadı! "Parayı kaynatınca 3 katına çıkıyor" diyerek sevgilisini dolandırdı 2

Artı33'ün haberine göre, zamanla paranın gerçekten çoğalmadığını fark edince dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Yapılan operasyonla dolandırıcı sevgilisi gözaltına alındı.

KAMERUN'LU ÇIKTI

Ayrıca kendisini "Kongo'lu devlet yetkilisi" olarak tanıtan adamın da aslında Kamerun'un Yaounde kentinde doğduğu ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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