Böylesi duyulmadı! "Parayı kaynatınca 3 katına çıkıyor" diyerek sevgilisini dolandırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. 48 yaşında ismi verilmeyen kadın, sevgilisinin "banknotları özel bir yöntemle çoğaltabildiği" yalanına inanarak yaklaşık 220 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) dolandırıldı.

ÖZEL SIVIYLA ÇOĞALTTIĞINI İDDİA ETTİ

Kendisini Kongo devletinin para basım yetkilisi olarak tanıtan adam, kadına, özel bir sıvıyla ıslatılan banknotların iki kağıt arasında kaynatılması halinde üçe katlanarak çoğaldığını iddia etti. Daha sonra 50 Euro'luk banknotu kaynattıktan sonra üç adet banknot göstererek güven kazandı.

Artı33'ün haberine göre, zamanla paranın gerçekten çoğalmadığını fark edince dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Yapılan operasyonla dolandırıcı sevgilisi gözaltına alındı.

KAMERUN'LU ÇIKTI

Ayrıca kendisini "Kongo'lu devlet yetkilisi" olarak tanıtan adamın da aslında Kamerun'un Yaounde kentinde doğduğu ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı.