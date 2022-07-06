Böylesi görülmedi! Aldatılmanın intikamını öyle bir aldı ki

Avustralya'nın Melbourne eyaletinden genç bir adam evinden çıktığında gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı. Kendisini aldatması üzerine genç adamdan ayrıldığı iddia edilen kız arkadaşının intikam yöntemi şoke etti. Evinden çıktığında aracının üzerine kırmızı boyalarla yazılı birden fazla yazıyı gören genç adam öfkeye boğuldu.

'BÜTÜN ERKEKLER ÇÖP''

Arabanın sürücü kapısına kocaman harflerle 'yalancı' yazılmıştı. Diğer tarafında ise sahtekar yazılıydı. Ayrıca arabanın kaputu da boyanmış ve üzerine "Bütün erkekler çöp." yazılmıştı. Komşularının bakışları karşısında yüzü kıpkırmızı olan adam arabasına atladı ve büyük ihtimalle arabasındaki yazıları temizletmek üzere uzaklaştı.



