Böylesi görülmedi! İşlediği cinayetlerden sonra hapse girmişti... Kendi gözünü çıkarıp yedi

2004 yılında Thomas, 20 yaşındaki karısı Laura Boren'i, 4 yaşındaki oğulları ve 13 aylık üvey kızını bıçaklayarak öldürmüştü. Daha sonra ise onları “kötülükten özgür kılmak” için kalplerini göğüslerinden sökmeye çalıştı. Avukatının intihar girişimi olduğunu söylediği olayda kendini de göğsünden bıçakladı. Mahkeme kayıtlarına göre daha sonra yaptığı açıklamada bunun Tanrı tarafından kendisine emredildiğini söyledi.

GÖZÜNÜ ÇIKARIP YEDİ

Olaydan kısa süre sonra Thomas teslim oldu ve suçunu itiraf etti. Ancak 4 gün sonra hapishanede duruşmayı beklerken kendi göz bebeklerinden birini çıkardı. Dört yıl sonra diğer gözünü de çıkardı ve iddiaya göre bir gardiyana onu yediğini söyledi.

ŞİZOFRENİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemeler daha önce Thomas'ın idam edilemeyecek kadar akıl hastası olduğunu iddia eden temyiz başvurularını reddetmişti. Texas Tribune'un bildirdiğine göre, avukatı Maurie Levin yaptığı açıklamada, hüküm giymiş katilin şizofreni ve aktif psikozdan muzdarip olduğunu söyledi.



