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Böylesini ilk kez gördü! Yaylada karşılaştı ne yapacağını bilemedi! Böceğin türü ortaya çıktı

Trabzon'un Hıdırnebi Yaylası'nda yürüyüşe çıkan Adem Gümrükçüoğlu, yerde gördüğü ilginç bir böceğin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden yardım istedi. Daha önce böyle bir canlıyla karşılaşmadığını belirten Gümrükçüoğlu’nun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Böylesini ilk kez gördü! Yaylada karşılaştı ne yapacağını bilemedi! Böceğin türü ortaya çıktı

Trabzon’un Hıdırnebi Yaylası’nda doğa yürüyüşü yapan Adem Gümrükçüoğlu, ilginç bir böcek türüyle karşılaşınca merakını sosyal medyaya taşıdı. Temiz hava almak için iş arasında yaylaya çıkan Gümrükçüoğlu, yerde gördüğü alışılmadık böceği fotoğraflayarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Böylesini ilk kez gördü! Yaylada karşılaştı ne yapacağını bilemedi! Böceğin türü ortaya çıktı 1

"TAKİPÇİLERİMDEN YARDIM İSTEDİM"

Doğayı yakından takip ettiğini ve fırsat buldukça yaylalara çıktığını belirten Gümrükçüoğlu, "Doğayı çok severim, fırsat buldukça yaylalara çıkarım. Bugün de iş arasında biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktım. O sırada yerde gördüğüm böcek dikkatimi çekti. Daha önce hiç böyle bir böcek görmemiştim. Ne olduğunu merak ettim ve sosyal medyada paylaşıp takipçilerimden yardım istedim" dedi.

Böylesini ilk kez gördü! Yaylada karşılaştı ne yapacağını bilemedi! Böceğin türü ortaya çıktı 2

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma, yorum yağdı. Takipçiler, böceğin türüyle ilgili tahminlerde bulundu. Yayla ziyaretçilerinin sıklıkla ilginç canlı türleriyle karşılaşabildiğine dikkat çeken doğaseverler, bu tür paylaşımların doğa bilinci açısından önemli olduğunu vurguladı.

BÖCEĞİN TÜRÜ ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar ise yapılan değerlendirmeler sonucunda böceğin, halk arasında "kedi güvesi" olarak bilinen bir güve türü olduğunu açıkladı. Yoğun tüy yapısı, dalgalı kanat desenleri ve boynuzumsu çıkıntılarıyla dikkat çeken bu canlıların zararsız olduğu, nemli ve yapraklı bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda yaşam sürdüğü belirtildi.

Genellikle gece aktif olan bu tür, çevresiyle uyum sağlayabilen kamuflaj özellikleriyle biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon böcek
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