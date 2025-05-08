Boynundaki o belirti hayatını kararttı! Beynine kadar yayıldı, boynu bile alındı...

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Stuart Smith, eşiyle birlikte tatildeyken boynunun yan tarafında küçük bir şişlik fark etti. Tatilden döndükten sonra doktora giden Smith, boynundaki şişliğin kist olabileceğini düşündü fakat gerçek başka çıktı.

BOYNUNUN BİR KISMI ALINDI

Smith'in boynundaki şişliğin cilt kanserinin en tehlikeli türü olan üçüncü evre melanom olduğu ortaya çıktı. Yapılan testler sonucu kanserin boyundaki lenf bezlerine ve kas dokularına yayıldığı belirlendi. Ameliyata giren Smith'in boynunun bir kısmı alındı.

Ameliyat sonrası bir süre iyiye giden Smith’in hastalığı, 2023 yılında yapılan rutin kontroller sırasında yeniden ortaya çıktı. Bu kez kanser, uyluk bölgesi, akciğerler ve karaciğere kadar yayıldı. Ardından korkulan oldu ve kanser beynine sıçrayarak geçici konuşma kaybına neden oldu. Beyin ameliyatı oldu ve tümör alındı ancak hastalık tamamen yok olmadı.

Smith çifti şimdi ABD’deki deneysel bir tedavi yöntemi olan TIL (Tümör İnfiltre Edici Lenfositler) terapisini deniyor.