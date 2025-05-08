Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Boynundaki o belirti hayatını kararttı! Beynine kadar yayıldı, boynu bile alındı...

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Stuart Smith, boynundaki şişlik nedeniyle doktora başvurdu. Zararsız bir kist olduğunu zanneden Smith'in yapılan testler sonucunda hayatı karardı. Kurtulmaya çalışsa da doktorlar artık yapacak başka bir tedavinin kalmadığını söyledi. Şimdi ise deneysel bir tedavi yöntemi deniyor.

Boynundaki o belirti hayatını kararttı! Beynine kadar yayıldı, boynu bile alındı...

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Stuart Smith, eşiyle birlikte tatildeyken boynunun yan tarafında küçük bir şişlik fark etti. Tatilden döndükten sonra doktora giden Smith, boynundaki şişliğin kist olabileceğini düşündü fakat gerçek başka çıktı.

iStock-1076954736

BOYNUNUN BİR KISMI ALINDI

Smith'in boynundaki şişliğin cilt kanserinin en tehlikeli türü olan üçüncü evre melanom olduğu ortaya çıktı. Yapılan testler sonucu kanserin boyundaki lenf bezlerine ve kas dokularına yayıldığı belirlendi. Ameliyata giren Smith'in boynunun bir kısmı alındı.

iStock-1623197589

Ameliyat sonrası bir süre iyiye giden Smith’in hastalığı, 2023 yılında yapılan rutin kontroller sırasında yeniden ortaya çıktı. Bu kez kanser, uyluk bölgesi, akciğerler ve karaciğere kadar yayıldı. Ardından korkulan oldu ve kanser beynine sıçrayarak geçici konuşma kaybına neden oldu. Beyin ameliyatı oldu ve tümör alındı ancak hastalık tamamen yok olmadı.

iStock-1832658001

Smith çifti şimdi ABD’deki deneysel bir tedavi yöntemi olan TIL (Tümör İnfiltre Edici Lenfositler) terapisini deniyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tam 70 bin adet... Anne adeta kabusu yaşadıTam 70 bin adet... Anne adeta kabusu yaşadı
Dünyanın en tüylü kızıydı, son haliyle gündemde! Yeni aşkını paylaştı...Dünyanın en tüylü kızıydı, son haliyle gündemde! Yeni aşkını paylaştı...

Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Dünyanın en tüylü kızıydı, son haliyle gündemde! Yeni aşkını paylaştı...

Dünyanın en tüylü kızıydı, son haliyle gündemde! Yeni aşkını paylaştı...

Her gelen göğüslerine dokunuyordu! Çareyi bakın nasıl buldular...

Her gelen göğüslerine dokunuyordu! Çareyi bakın nasıl buldular...

250 TL'ye 6 tane ev aldı! Duyanlar nasıl yaptığını merak ediyor...

250 TL'ye 6 tane ev aldı! Duyanlar nasıl yaptığını merak ediyor...

İşte Titanik'te kaybolan en pahalı şey!

İşte Titanik'te kaybolan en pahalı şey!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.