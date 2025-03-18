Boza neyden yapılır? Bozanın içinde ne var?

Kış denildiğinde akla boza da gelir. Çünkü geleneksel bir kış içeceği olan boza tarih boyunca özellikle kış aylarında tüketilmiştir. Bu içeceğin nasıl ve neyden yapıldığı da sık sık merak edilir. Basitçe anlatmak gerekirse boza, darı bulgur veya mısır gibi tahılların öğütülüp kaynatılması ve sonra fermente edilmesi ile elde edilir.

Boza nedir?

Boza, tahıl bazlı fermente bir içecektir. Özellikle Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü bir geçmişi vardır. Yoğun kıvamı ve hafif ekşi tatlı lezzetiyle bilinir. Çoğunlukla da darı bulgur veya mısır kullanılarak yapılır. Tercihe göre üzerine tarçın ve leblebi konulabilir.

Bozanın faydaları da vardır. Bunları ise şöyle sıralayabiliriz:

Besleyici yapısı sayesinde enerji verici özelliğe sahiptir.

İçeriğindeki doğal şeker ve karbonhidratlar sayesinde yüksek enerji verir.

B vitamini açısından zengindir.

Sindirime yardımcı olan faydalı bakteriler içerdiği için bağırsak sağlığını destekler.

Boza neyden yapılır?

Bozanın ana maddesi genelde darı bulgur veya mısır gibi tahıllar olur. Bu tahıllar önce öğütülüp suyla kaynatılarak yumuşatılır. Ardından süzülerek pürüzsüz hale getirilir. Ortaya çıkan karışım, içine şeker eklenip fermantasyona bırakılır. Mayalanma sırasında oluşan laktik asit sayesinde boza hafif ekşi ve tatlı bir lezzete sahip olur.

Bozanın içinde ne var?

Bozanın içinde temel olarak darı bulgur veya mısır gibi tahıllar, su şeker ve fermantasyonu sağlayan doğal mayalar bulunur.

Boza yapılırken söz konusu tahıllar önce öğütülüp su ile kaynatılarak yoğun bir kıvam elde edilir. Sonra bu karışım süzülerek pürüzsüz hale getirilir. Ardından içine şeker ekledikten sonra karışım belirli bir süreliğine fermente olmaya bırakılır.

Bozanın fermantasyon sürecinde ise laktik asit bakterileri devreye girer. Bu bakteriler hem bozanın o hafif ekşi ve tatlımsı tadını oluşturur hem de probiyotik özellik kazanmasını sağlar. Fermantasyon tamamlandığında ise boza, yoğun ve kremsi bir dokuya sahip olur.