Oruç tutarken baş ağrısı yaşamamak için sahur ve iftarda mutlaka bunları yapın! Ramazan'da baş ağrısını bıçak gibi kesen yöntemler

Oruçluyken baş ağrısının bir numaralı sebebi dehidrasyondur (yani vücudun susuz kalması). Ayrıca eğer her gün düzenli kahve veya çay içiyorsanız, vücudunuz kafein yoksunluğu nedeniyle de ağrı sinyali verebilir.

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR? SAHURDA VE İFTARDA MUTLAKA BUNLARI YAPIN

Uzun süre aç kalmak, susuz kalmak ve kafein eksikliği baş ağrısına neden olabilir. Ayrıca sahurdaki ve iftardaki bazı alışkanlarımız da baş ağrısını tetikleyebilir.

İŞTE RAMAZAN AYINDA BESLENİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Oruçluyken baş ağrısı yaşamamak için dikkat etmeniz gereken noktalar!

Yeterince Sıvı Alın

Suyu birden değil, zamana yayarak tüketin. Hedefiniz iftar ve sahur arasında 2-2.5 litre olmalı.

Sadece su yeterli olmayabilir; mineral kaybını önlemek için iftardan sonra bir bardak maden suyu içmek faydalıdır.

Kafein Bağımlılığını Kademeli Olarak Azaltın

Eğer her gün düzenli kahve veya çay içiyorsanız, vücudunuz kafein yoksunluğu nedeniyle ağrı sinyali verebilir. Ramazan başlamadan birkaç gün önce kafeini azaltmak en iyisidir.

Sahuru Atlamayın

Sahura kalkmamak, açlık süresini uzatarak kan şekerinizin (hipoglisemi) aşırı düşmesine ve şiddetli baş ağrılarına neden olur. Sahurda tam buğday ekmeği, yulaf gibi kan şekerini yavaş yükselten gıdalar tüketin.

Uyku Düzenine Dikkat Edin

Ramazan'da uyku düzeninin bozulması sinir sistemini hassaslaştırır. Mümkünse gün içinde 20-30 dakikalık bir öğle uykusu sinir sisteminizi dinlendirir. İftardan hemen sonra uyumak yerine, sindirim için biraz bekleyip kaliteli bir gece uykusu çekmeye çalışın.

Peki baş ağrısını önlemek için sahurda neler yiyebilirsiniz?

Kan şekerinin hızla düşmesi (hipoglisemi), özellikle orucun son saatlerinde şiddetli baş ağrılarına neden olur. Bu nedenle aşağıdaki noktalara dikkat etmenizde fayda var!

Beyaz Ekmeği Tercih Etmeyin

Beyaz ekmek veya şekerli gıdalar kan şekerini aniden fırlatıp hızla düşürür. Bunun yerine tam buğday, çavdar ekmeği veya yulaf ezmesi tüketin.

Protein Desteği Alın

Yumurta, sahurun olmazsa olmazıdır. Protein, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini uzatır ve şekerin dengeli kalmasını sağlar.

Tuz ve Baharattan Kaçının

Salam, sosis, aşırı tuzlu peynir ve baharatlı sucuklardan kaçının. Bunlar susuzluğu tetikleyerek damarların büzülmesine neden olur.

Çay/Kahveyi Azaltın

Sahurda içilen çay veya kahve, diüretik (idrar söktürücü) etkisiyle vücudunuzdaki suyu hızla atmanıza neden olur. Eğer içecekseniz çok açık bir çay ve yanında mutlaka ekstra bir bardak su tercih edin.

Ceviz, çiğ badem veya bir adet muzla magnezyum desteği alın

Magnezyum eksikliği, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının tetikleyicisidir. Sahurda 2-3 adet ceviz, birkaç adet çiğ badem veya bir küçük muz tüketmek, sinir sisteminizi sakinleştirerek baş ağrısı riskini minimize eder.