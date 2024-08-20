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  4. Bozcada'daki orman yangının çıkış anı! Otluk alanı ateşe verip, kaçmış... Kameralara yakalandı

Bozcada'daki orman yangının çıkış anı! Otluk alanı ateşe verip, kaçmış... Kameralara yakalandı

20.08.2024 07:42
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Türkiye yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Bolu, Manisa derken dün de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yangın çıktı. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken, otluk alanı ateşe verip kaçan bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Orman yangını haberi dün Çanakkale'den gedi. Saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı.

OTLUK ALANI ATEŞE VERİP, KAÇMIŞ

Yangının ardından yapılan incelemelerde otluk alanı ateşe veren kişi, çevredeki deponun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada orman yangını
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