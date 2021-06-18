Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! |"Ne dostluklarımızı ne düşmanlıklarımızı seçebiliyoruz"

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ATV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan, başrollünde Emre Kıvılcım'ın yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin'in fragmanında "Ne dostluklarımızı ne düşmanlıklarımızı seçebiliyoruz" sözleri dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI! "NE DOSTLUKLARIMIZI NE DÜŞMANLIKLARIMIZI SEÇEBİLİYORUZ"

ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her cuma ATV ekranlarında 20.00'da yayınlanan dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'in 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana "Ne dostluklarımızı ne düşmanlıklarımızı seçebiliyoruz" ve "Uzun bir hikaye dinlemeye hazır mısın Celaleddin?" sözleri damga vurdu.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'de, Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi işleniyor. Dizi, İslam dünyasını içine düştüğü zor durumlardan çıkarmaya ve yeniden birlik ve beraberliği sağlamaya çalışan, Moğollar'ı yenen Bozkır Arslanı Celaleddin'in hikayesini ekranlar önüne taşıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin hakkında Cengiz Han, "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" demiş ve ona duyduğu saygıyı ifade etmiştir.