Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! |"Ne dostluklarımızı ne düşmanlıklarımızı seçebiliyoruz"

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ATV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan, başrollünde Emre Kıvılcım'ın yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin'in fragmanında "Ne dostluklarımızı ne düşmanlıklarımızı seçebiliyoruz" sözleri dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her cuma ATV ekranlarında 20.00'da yayınlanan dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'in 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana "Ne dostluklarımızı ne düşmanlıklarımızı seçebiliyoruz" ve "Uzun bir hikaye dinlemeye hazır mısın Celaleddin?" sözleri damga vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'de, Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi işleniyor. Dizi, İslam dünyasını içine düştüğü zor durumlardan çıkarmaya ve yeniden birlik ve beraberliği sağlamaya çalışan, Moğollar'ı yenen Bozkır Arslanı Celaleddin'in hikayesini ekranlar önüne taşıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin hakkında Cengiz Han, "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" demiş ve ona duyduğu saygıyı ifade etmiştir.
Tarihi kurgu türündeki dizinin yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a aittir. Yönetmen koltuğunda ise Metin Günay oturmaktadır. Efe Kubilay'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği dizinin yapım şirketi Bozdağ Film'dir. 21 Mayıs 2021'de yayınlanmaya başlayan dizi cuma günleri ATV ekranlarında 20.00'da seyircilerle buluşuyor.
Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Javakhir Zakirov: Cengiz Han
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemseddin
Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah
Jamshid Sagatov: Cebe
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun
Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun
Feruza Normatova: Şirin
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Yahyo Pulatov: Akşah
Mehmet Pala: Otkır
Fehmi Gökdeniz: Şaman
Saide Rametova: Aygül
Okuyucu Yorumları 0 yorum