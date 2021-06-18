'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah

Celaleddin Harezmşah, son hükümdar olarak Silvan yakınlarında dünyaya geldi. Asıl adı Mengü Bedri olan Celaleddin, Harezmşah hükümdarlarından Alaaddin Muhammed’in en büyük oğlu olarak hayata gözlerini açtı. Henüz genç yaşlardayken babası ile birlikte seferlere çıkan Celaleddin Harezmşah sonraki dönemlerde Gazne yönetimine getirildi. Yönetimi sırasında Moğol İmparatoru Cengiz Han’ın oğlu Cuci’yi bozguna uğratan isim olarak tarih sahnesine önemli bir yere sahip oldu.Bu başarıları hali hazırda veliaht olan kardeşi Uzlag Şah yerine babasının ardından hükümdar olmasını hızlandırdı ve babası yerine gelecek isim olarak Celaleddin'i seçti.

Hükümdar Alaaddin Muhammed’in Cengiz Han’a yenilmesi ve Hazar Denizi’nde bir adaya mahkum edilmesi her şeyi değiştirdi. Babasının ölümünün ardından hükümdar olan Celaleddin, ilk olarak başkente gidip dağılan devleti toparlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Tam bu sırada Cengiz Han’ın oğullarının komutasındaki büyük bir Moğol ordusu başkent Urgeç’i kuşattı ve kenti tamamen yok etti. Bu kuşatma sırasında başarısız olan Celaleddin Hindistan’a kaçtı ve 3 yıl boyunca burada yaşadı.