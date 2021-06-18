'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah

Celaleddin Harezmşah, son hükümdar olarak Silvan yakınlarında dünyaya geldi. Asıl adı Mengü Bedri olan Celaleddin, Harezmşah hükümdarlarından Alaaddin Muhammed’in en büyük oğlu olarak hayata gözlerini açtı. Henüz genç yaşlardayken babası ile birlikte seferlere çıkan Celaleddin Harezmşah sonraki dönemlerde Gazne yönetimine getirildi. Yönetimi sırasında Moğol İmparatoru Cengiz Han’ın oğlu Cuci’yi bozguna uğratan isim olarak tarih sahnesine önemli bir yere sahip oldu.Bu başarıları hali hazırda veliaht olan kardeşi Uzlag Şah yerine babasının ardından hükümdar olmasını hızlandırdı ve babası yerine gelecek isim olarak Celaleddin'i seçti.
Hükümdar Alaaddin Muhammed’in Cengiz Han’a yenilmesi ve Hazar Denizi’nde bir adaya mahkum edilmesi her şeyi değiştirdi. Babasının ölümünün ardından hükümdar olan Celaleddin, ilk olarak başkente gidip dağılan devleti toparlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Tam bu sırada Cengiz Han’ın oğullarının komutasındaki büyük bir Moğol ordusu başkent Urgeç’i kuşattı ve kenti tamamen yok etti. Bu kuşatma sırasında başarısız olan Celaleddin Hindistan’a kaçtı ve 3 yıl boyunca burada yaşadı.
1224 yılında Salgurluların hükümdarı Sad bin Zengi ile iş birliği yapan Celaleddin, Irak-ı Acem ve Isfahan'da hükümdar olan kardeşi Gıyaseddin Pir Şah ve Lur hükümdarlarıyla da görüşmeler yaptı. 1225 yılında Gürcistan'a sefer yapan Celaleddin, Gürcistan'ı yenilgiye uğrattı ve Tiflis'i Harezmşahlara açtı.
1228'de Pervan yöresinde Cengiz Han'ın komutanı Cigi-Kutuku Noyan ve 10.000 kişilik Moğol ordusu ile karşılaşan Celaleddin arasında Pervan Savaşı yaşandı. Harezmşahların galibiyetiyle sonuçlanan savaş, yenilmez olarak nitelendirilen Moğolların ilk büyük mağlubiyeti oldu. Moğol zaferinin ardından Harezmşah devletinin başına geçen Celaleddin, Fars, İsfahan, Tebriz, Kuzey Irak ve Kirman gibi yerleri fethetti. Gürcistan'dan Şekan, Gag ve Kağızman kalelerini alan Celaleddin, 1230 yılında resmen sultan oldu.
Harezmşahların Yassıçimen Savaşı’nda yenilmesi tüm dengeleri bir kez daha alt üst etti. 1230 yıllarının sonunda Memluk ve Anadolu Selçuklu Devletleri ile barış sağlasa da Irak-ı Acem'e giden Moğollara karşı tek başına kaldı. Beklediği desteği alamayan Celaleddin Harezmşah, 1231 yılında Moğolların baskınına uğradı. Ordusu dağılan ve Silvan yöresindeki dağlara kaçan Celaleddin, burada uğradığı bir saldırı sonucunda öldürüldü.
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