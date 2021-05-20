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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu nedir? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosu!

20.05.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Han’ın övgüyle bahsettiği ve tarihe cesaretiyle damga vuran Celaleddin Haremşah’ın hayat hikayesi, yeni bir dizinin konusu oluyor. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı, Bozdağ yapımın imzasıyla ekranlara gelecek olan dizi, ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Çekimler tamamlanan “Bozkır Arslanı Celaleddin” dizisinin yayın tarihi ise 21 Mayıs olarak açıklandı.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu nedir? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosu!

“Bozkır Arslanı Celaleddin” dizisinin başrollerinde; Celaleddin Haremşah karakteri ile Emre Kıvılcım yer alıyor. Emre Kıvılcım’a Özbekistanlı Yulduz Radjabova, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Rano Shodiyeva gibi isimler eşlik ediyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN FİLMİ KONUSU

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır.

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Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN FİLMİ OYUNCULARI

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.

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Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstleniyor. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer alıyor.


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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi gerçek mi?Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi gerçek mi?
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atv Kuruluş Osman dizisi
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