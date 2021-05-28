Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Celaleddin öldürülüyor mu?

Cuma günlerinin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada epeyce konuşulan Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Şehzade Celalleddin’in öldürülüp öldürülmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

28 Mayıs Cuma akşamı 2. Bölümü yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin’in fragmanı yayınlandı. Fragmanda Şehzade Celaleddin, Sultan Alaeddin’in emrine itaatsizlik ettiği gerekçesiyle zindana atılıyor. Celaleddin’in hapse atılmasının ardından babasının fragmanda “Ona devlet emanet etmem” sözleri ise dikkat çekiyor. Kutlubike ise Celaleddin’in eşi olmak için saraya girmeye çalışıyor. Celaleddin’in öldürülmesi için gönderilen Kutlu Bike’nin başarılı olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu Türk- Özbek ortak yapımı olan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım ile Özbekistanlı Yulduz Radjova yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi Türk ve Özbek oyuncular eşlik etmektedir.