Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Celaleddin öldürülüyor mu?

Cuma günlerinin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada epeyce konuşulan Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Şehzade Celalleddin’in öldürülüp öldürülmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.
28 Mayıs Cuma akşamı 2. Bölümü yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin’in fragmanı yayınlandı. Fragmanda Şehzade Celaleddin, Sultan Alaeddin’in emrine itaatsizlik ettiği gerekçesiyle zindana atılıyor. Celaleddin’in hapse atılmasının ardından babasının fragmanda “Ona devlet emanet etmem” sözleri ise dikkat çekiyor. Kutlubike ise Celaleddin’in eşi olmak için saraya girmeye çalışıyor. Celaleddin’in öldürülmesi için gönderilen Kutlu Bike’nin başarılı olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.
Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu Türk- Özbek ortak yapımı olan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım ile Özbekistanlı Yulduz Radjova yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi Türk ve Özbek oyuncular eşlik etmektedir.
Geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin izleyicilerin büyük ilgisini çekti. İlk bölümde Celaleddin Cengiz Han’ın karargâhına gider ve Harzemşâh ülkesinin güçlü başkenti Gürgenç siyasi çekişmelerle uğraşır. Sultan Alaeddin Kıpçak Boyu mensuplarına tanınan haklardan rahatsız olduğu için başkentte huzursuzluk hâkimdir. Bu sırada aslan avcısı olarak nam salan Celaleddin için evlilik zamanı gelir.
Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Moğol Devleti Harzemşah Devleti’nin en büyük düşmanı olarak görülür. Moğol Devleti’nin başında ise dönemin en büyük komutanı Cengiz Han vardır. Sultan Alaeddin, Cengiz Han’a elçi gönderir ve düşmanlığı engellemek ister. Bu görev Timur Melik’e verilir ancak Celaleddin herkesten habersiz bir şekilde kafileye dahil olur. Bu durum Sultan Alaeddin’in tüm planlarını karıştırır. Cengiz Han’ın bey babasını katledip sir ettiği güzel Kutlu Bike’yi infaz etmesine engel olan Celaleddin Cengiz tarafından çok zor ve ölümcül bir sınava girer.
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