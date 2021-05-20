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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Berham'ı kimdir? Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

20.05.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan tarihi dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Berham karakterine hayat veren Cemal Hünal kimdir? Detaylar haberimizde...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Berham'ı kimdir? Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oyuncu kadrosunun açıklanmasıyla gündeme gelen dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin' merakla beklenirken, karakterleri araştırılmaya başlandı. Peki Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Cemal Hünal'ın biyografisi...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

44 yaşında olan ve 2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Berham'ı kimdir? Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

Öte yandan bu yıl fenomen yarışma Survivor'a katılan Hünal, daha başlamadan iddialı olarak gösterilen ünlü oyuncular arasındaydı. Ancak sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi ve adaya veda etti.
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Berham'ı kimdir? Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?
2004 yılında Los Angeles'da dünyaevine girenHünal'ın evliliği pek uzun soluklu olmamıştır. Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten Doğan Atilla adında bir erkek çocukları vardır.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Berham'ı kimdir? Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

  • Asi (2007-2009)
  • KerimKış Masalı (2009)
  • Ali MuratAdanalı (2010)
  • AlexSeni Bana Yazmışlar (2011)
  • YalçınBir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012)
  • MuratOsmanlı Tokadı (2013)
  • MoğolTatar Ramazan (2013)
  • Rüstem SinanParamparça (2014)
  • AlperDiriliş Ertuğrul (2017)
  • Tekfur AresTozkoparan (2019)
  • Celal HocaSadakatsiz (2020)
  • Sedat Kaynak: Cemal Hünal kimdir?

FİLMLER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) -
UmutGünce (2013) -
CengizRomantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) -
MertKaos Örümcek Ağı (2012) -
MansurAyaz (2012) -
Romantik Komedi (2009) - (2010) -
MertPeşpeşe - (2010)
Issız Adam (2008)
Ulak - (2007)

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