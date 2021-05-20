Bozkır Arslanı Celaleddin'in Berham'ı kimdir? Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oyuncu kadrosunun açıklanmasıyla gündeme gelen dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin' merakla beklenirken, karakterleri araştırılmaya başlandı. Peki Cemal Hünal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Cemal Hünal'ın biyografisi...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

44 yaşında olan ve 2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.