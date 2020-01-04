"Bozkır kenti"nin dalgıçları, balıkları elleriyle besliyor

Geçen yıl 800 bin kişinin ziyaret ettiği sualtı dünyasında 3,5 metre derinliğe sahip, 1 milyon litre su hacimli dev akvaryum en fazla ilgi gören bölümlerinden biri. 19 metrelik su tüneli bulunan alandaki köpek balıkları, vatozlar, mercan, sarpa, çipura ve mırmır gibi deniz canlılarının beslenmesini dalgıçlar Mehmet Ali Uçar ve Özgür Altınışık üstleniyor.

Balıkların beslenmesi ve akvaryumun temizliği görevlerini üstlendiğini anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Ana tankın içindeki canlıların beslenmesini ellerimizle yapıyoruz. Haftada 4 kez yemleme yapıyoruz. Soğuk hava depolarındaki yemlerimiz çıkartılıyor. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildikten sonra görevli arkadaşlar tarafından canlıların ağırlıklarına göre ayrıldıktan sonra bize teslim ediliyor. Biz de beslemeyi gerçekleştiriyoruz. Eskişehir gibi denizi olmayan bir kente deniz balıklarıyla birlikte dalış yapmak bir ayrıcalık. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Uçar, su altında balıklarla birlikte olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, "Aynı zamanda eğlenceli. Çünkü köpek balıkları, vatozlar ve sürü balıklarıyla birlikte yüzmek herkese nasip olmaz. Bu dalışı canlılara zarar vermeden dikkatli şekilde yapıyoruz. Balıkların yemi yiyip, yemediğini de takip ediyoruz. Yemleme işlemi 20-25 dakika sürüyor." diye konuştu.

- "Balıklara adeta bebekler gibi bakıyoruz"

ETİ Sualtı Dünyası'nda 3 aydır görev yapan TSSF CMAS 3 yıldız dalgıç Özgür Altınışık da daha önce de dalışlar gerçekleştirdiğini ancak balıklarla birlikte bu kadar yakın olmadığını söyledi.