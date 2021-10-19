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Bozkırın nazar boncuğu! Sivas’ın doğal akvaryumu Gökpınar Gölü sonbahar renklerine büründü

19.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, sonbahar görünümü ile renk cümbüşüne büründü. İl merkezine 147 kilometre mesafedeki turkuaz mavisi göl, doğaseverlerin ve balık adamların sıklıkla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Sonbaharın güzellikleri Gökpınar Gölü’nde buluştu.

Her mevsim farklı bir renk alan göl, güneşin konumuna göre de ton değiştiriyor. 4 mevsim 11 derece sıcaklıktaki suyu ve 10 metre derinliği ile dikkat çeken göl, şu günlerde sonbaharın renkleri ile adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan Gökpınar Gölü, bu haliyle yukarıdan aşağıya bakılan bir akvaryumu andırıyor. Gölün en tabanında hamsi boyundaki bir balığı, içinden kabarcıklar çıkaran taşları, yuvasından çıkarak göl tavanına kadar yükselen su kabarcıklarını masmavi bir şeffaflık içinde izlemenin mümkün olduğu turkuaz mavisi göl, ziyaretçi akınına uğruyor.

Evliya Çelebi’nin "Bozkırda giderken anında bir vahaya düşersiniz. İşte orası Gürün’dür" sözleri ile de methiyelerde bulunduğu ilçedeki doğa harikası göl, dünyanın en mavi ve en temiz gölleri arasında bulunuyor. Birçok turizmci tarafından Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında ilk 10'da gösterilen Gökpınar Gölü, birinci dereceden doğal sit alanı olarak göze çarpıyor. Önemli Doğa Alanı (ÖDA) ve Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olan bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle hayata geçirilen ‘Hassas Korunacak Alanlar’ listesinde de yer alıyor.

BALIK ADAMLARIN VAZGEÇİLMEZ MEKÂNI

Gökpınar sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm ilçesi olarak ilan edilen Gürün, sıklıkla ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Çeşitli seyahat acentelerinin tur düzenlediği ve birçok balık adamın öncelikli tercihi arasında yer alan bölge, doğaseverlerinde kamp kurarak, trekking, foto safari, botla gezinti gibi faaliyetlerde bulunduğu mekanlar arasında gösteriliyor. 1470 rakımlı, 3,5 dönümlük bir alanda bulunan ve yüksek irtifa dalışlarının gerçekleştirildiği Gökpınar Gölü, gerek bireysel gerekse de eğitim dalışı yapanların tercih ettiği göller arasında yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok balık adamın dalış gerçekleştirdiği göl de su altı canlıları ve tabandan kaynayan sular da görsel zenginlik katıyor.

SANAL TUR YAPILABİLİYOR

İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki gölde çeşitli sosyal donatılarda bulunuyor. Ziyaretçilerin beslenme ve barınma ihtiyacına cevap veren gölde restoran, motel, birçok kamelya, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, spor tesisleri, gezinti rotaları, cami ve otopark bulunuyor. Göl manzaralı restoranda balık çorbası, Sivas köftesi, güveçte alabalık gibi lezzetler tadılabilirken, deniz bisikleti ve sandal ile de tur yapılabiliyor.

Sivas Valiliği himayelerinde gölün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yapılan projenin açılışı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile 12 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Mevcut doğal dokunun korunarak yeşil alanların artırıldığı proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri hayata geçirilmişti. Günübirlik oluşan ziyaretçi yoğunluğunu dengelemeyi amaçlayan projede ahşap malzemeler ile kamelya, gezinti ve seyir alanları, çocuk oyun parkları ve birçok donatı hayata geçirilmiş, nitelikli fidanlarla bölgeye zenginlik kazandırılmıştı. Ayda ortalama 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan gölün yapılan tanıtım faaliyetleri ve peyzaj çalışmaları ile 100 bin kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

(DHA)

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Sivas
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