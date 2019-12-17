Brad Pitt, eski eşi Jennifer Aniston'un Noel partisinde iddiası

Bir zamanlar evli olan Brad Pitt (55) ve Jennifer Aniston (50) 15 yıl önce ayrılmış olsa da hala arkadaşlıklarını sürdürüyor. E! News’in haberine göre Pitt, geçen hafta Aniston’un düzenlediği Noel partisine katıldı.

İkiliye yakın bir kaynak, Pitt’in partiye akşam 7’de gittiğini, pek çok davetlinin Pitt’ten sonra parti alanına ulaşmaya başladığını belirtti. Ünlü aktörün partiye katılan ilk davetlilerden biri olduğunu söyleyen kaynak, Pitt’in geceden en son ayrılan ikinci kişi olduğunu ve gece 11 civarında partiden çıktığını söyledi.

Aniston’un partisine Pitt’in yanı sıra Tom Hanks ile karısı Rita Wilson ve Kate Hudson ile sevgilisi Danny Fujikawa da katıldı.

Aniston’un Friends dizisindeki rol arkadaşı Lisa Kudrow ile şimdilerde yayınlanan The Morning Show adlı dizideki rol arkadaşı Witherspoon da davetliler arasında yer aldı.

Aniston ile Pitt, beş yıllık evliliğin ardından Ocak 2005’te ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu ayrılık sonrası Pitt ile Angelina Jolie ilişkisi başladı. ‘Brangelina’ olarak anılan çift, 2014 ile 2016 yılları arasında evli kaldı. İkili Eylül 2016’da ayrıldı ve boşanma davaları halen sürüyor.

Aniston ise 2015’te evlendiği Justin Theroux ile 2017’de boşandı.

