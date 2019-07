Brad Pitt Hollywood’a havlu atıyor

Hollywood’un deneyimli aktörü Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya edisyonuna çok konuşulacak bir röportaj verdi. Brad Pitt, Hollywood’dan elini çekmeye hazırlandığını ima ederek, “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu” dedi.

Hollywood’un en beğenilen aktörlerinden Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya edisyonuna kapak oldu. 55 yaşındaki yakışıklı aktör, Hollywood’dan elini çekmeye hazırlandığını ima ederek, “Prodüksiyon tarafındayken kamera arkasındayım ve bundan çok zevk alıyorum. Ama bu işi yapmam git gide azalıyor. Genel olarak bunun daha genç erkek oyunu olduğuna inanıyorum. Daha yaşlı karakterler için önemli bir iş yok” dedi. “Sinemanın geleceğinin ne olduğunu, hangi şekle gireceğini merak ediyorum” diyen Pitt, “İnternet yayın platformlarını gerçekten takdir ediyorum, çünkü daha fazla sayıda kaliteli proje yapıldığını görüyoruz. Daha fazla yazar, yönetmen ve aktörün iş yaptığını görüyoruz. Bu durum ne kadar çok yetenekli insan olduğunu anlatıyor” ifadesini kullandı.

Quentin Tarantino’nun yazıp yönettiği, bu yılın merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’da Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan Brad Pitt, usta isim Tarantino’nun yönetmenlik kariyerini noktalamasıyla ilgili konuştu. Pitt, “Hayır, hiç blöf yaptığını sanmıyorum. Bence cidden bitirdi. Yönetmenlerin oyununda düşmeye başladığı zamanın matematiğini anlıyor. Ama başka planları var ve uzun süre ona elveda demek zorunda kalmayacağız” dedi.