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Brad Pitt'i gören inanamadı! Göbeği tartışma yarattı

11.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni filminde Lewis Hamilton'la birlikte rol alacağı haberleriyle gündeme gelen Hollywood yıldızı Brad Pitt, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta senarist Judd Apatow'un doğum günü partisine giderken görüntülendi.

Brad Pitt'i gören inanamadı! Göbeği tartışma yarattı

Brad Pitt, Judd Apatow'un doğum günü partisinde göbekli haliyle dikkat çekti. Partiye sokak stiliyle katılan ünlü yıldızın kilo aldığı gözlendi.

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Angelina Jolie ile 2016 yılında yollarını ayıran Brad Pitt'in uzun süreli ilişki istediği konuşuluyor. Ancak Hollywood yıldızının, popülaritesi nedeniyle biriyle kahve içmeye bile gidemediği iddia edildi.

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US Weekly'ye konuşan Pitt'in bir arkadaşı, 57 yaşındaki oyuncunun özel biriyle tanışmayı beklediğini ama flört konusunda bazı tereddütleri olduğunu söyledi.

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İsmini vermek istemeyen kaynak, Brad Pitt'in, uzun süreli bir ilişki yaşayacağı birini aradığını belirterek, "Sorun şu ki; Brad bu süreçten nefret ediyor ve haklarında dedikodu yapılmadan biriyle nasıl kahve içmeye gideceğini bile bilmiyor" dedi.
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Söz konusu kaynak, dünyaca ünlü yıldızın, aşk hayatının kamu tarafından incelendiğinin farkında olduğunu, bu yüzden şu sıralar altı çocuğuna, yardım faaliyetlerine ve işine odaklandığını açıkladı.


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Brad Pitt
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