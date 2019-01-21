Brad Pitt ile Charlize Theron aşkı ortaya çıkardı

Brad Pitt ile Charlize Theron'un aşkı gündeme düşünce ortaya başka dedikodular da hemen döküldü. Radar online.com sitesinde yer alan habere göre Brad Pitt'in eski eşi Angelina Jolie ile bir aydır aşk yaşadığı ileri sürülen Charlize Theron, uzun süredir "amansız bir savaş" halinde.

Elbette savaşın temel nedeni ise iki yıldızın film projelerinde sürekli olarak karşı karşıya gelmesi. İddialara göre iki oyuncu da birbirine katlanamıyor.

JOLIE İNAT EDİYOR

Bu savaşın temelinde ise "kariyer kaygısı" var. Jolie ile Theron arasındaki gerilimin başlangıcı ise 2017 yılına dayanıyor. The Bride of Frankenstein adlı filmin yeniden çevrimi için hem Jolie hem de Theron ile görüştü yapımcılar.

Ancak Jolie, sırf Theron'u rahatsız etmek için karar verme sürecini uzattıkça uzattı.

Charlize Theron'un bu filmi çekmeyi çok istediği de Hollywood kulislerinde çok iyi biliniyor. Angelina Jolie de bunu biliyor ve bu yüzden Theron'u bilerek bu şekilde bekletiyor. Ama iki ünlü oyuncu arasındaki mesleki gerilim sadece bununla da sınırlı değil. İkili daha önce de Murder On The Orient Express filminin kadrosu oluşturulurken karşı karşıya gelmişti.