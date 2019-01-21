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Brad Pitt ile Charlize Theron aşkı ortaya çıkardı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Brad Pitt ile Charlize Theron ilişkisi gündeme bomba gibi düşünce hemen akıllara eski eş Angelina Jolie geldi. Meğer Angelina Jolie ve Charlize Theron arasında büyük bir gerilim varmış...

Brad Pitt ile Charlize Theron aşkı ortaya çıkardı

Brad Pitt ile Charlize Theron'un aşkı gündeme düşünce ortaya başka dedikodular da hemen döküldü. Radar online.com sitesinde yer alan habere göre Brad Pitt'in eski eşi Angelina Jolie ile bir aydır aşk yaşadığı ileri sürülen Charlize Theron, uzun süredir "amansız bir savaş" halinde.

Elbette savaşın temel nedeni ise iki yıldızın film projelerinde sürekli olarak karşı karşıya gelmesi. İddialara göre iki oyuncu da birbirine katlanamıyor.

JOLIE İNAT EDİYOR

Bu savaşın temelinde ise "kariyer kaygısı" var. Jolie ile Theron arasındaki gerilimin başlangıcı ise 2017 yılına dayanıyor. The Bride of Frankenstein adlı filmin yeniden çevrimi için hem Jolie hem de Theron ile görüştü yapımcılar.

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Ancak Jolie, sırf Theron'u rahatsız etmek için karar verme sürecini uzattıkça uzattı.

Charlize Theron'un bu filmi çekmeyi çok istediği de Hollywood kulislerinde çok iyi biliniyor. Angelina Jolie de bunu biliyor ve bu yüzden Theron'u bilerek bu şekilde bekletiyor. Ama iki ünlü oyuncu arasındaki mesleki gerilim sadece bununla da sınırlı değil. İkili daha önce de Murder On The Orient Express filminin kadrosu oluşturulurken karşı karşıya gelmişti.

Jolie, önce kendisine önerilen rolü reddetti. Bunun üzerine yapımcılar bu kez Theron'a gitti. Ancak bu sırada Jolie aniden rolü kabul etti. Fakat filmin yapımcıları bu iki ünlü yıldız yerine Michelle Pfeiffer ile anlaştı.

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Angelina Jolie'nin başrollerini Johnny Depp ile paylaştığı The Tourist filmi için de ilk teklifi Theron'a yapılmıştı. Ancak Theron teklifi reddedince bu kez yapımcılar Jolie'ye öneri götürdü.

SÜREKLİ AYNI PROJELERDE ANILIYORLAR

Hollywood kulislerinde yapımcıların da Angelina Jolie ile Charlize Theron arasındaki bu gerilimi bildiği ve bunu tırmandırıp rekabeti artırmak için ellerinden geleni yaptığı da ileri sürülüyor.

Angelina Jolie ile Charlize Theron'un arasındaki bu gerilim sosyal medya platformlarında da tartışmalara neden oluyor. Konu ile ilgili tartışmalarda kendine daha fazla taraftar toplayan ise Theron oldu şimdiye kadar.

Jolie'yi eleştirenler ise çoğunlukta. Birçok kişi Jolie'nin özellikle son zamanlarda iyice depresif bir görünüm sergilediğini belirterek "Asıl düşmanı da kendisi zaten" yorumlarını yapıyor.

Bu arada Brad Pitt'in hayatında öne çıkan üç kadın hakkında "Jennifer Aniston, Angelina Jolie ve Charlize Theron! Üçü de ünlü yıldızlar. Aynı anda aynı ödül törenine katılsalar üçü de kendini kötü hisseder" diyenler de var.


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Brad Pitt ile Charlize Theron Brad Pitt angelina jolie

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