Brad Pitt'in en sevilen filmleri açıklandı! Birçoğunu ilk defa duyacaksınız...

Asıl adı Wiliam Bradley Pitt olan Brad Pitt, 1963 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletinde doğdu. Oyunculuğa 1987'de Another World dizisindeki Chris rolüyle başlayan yetenekli aktör, Thelma & Louise'teki rolüyle "Dünyanın En Seksi Adamı" seçildi. İlerleyen yaşına rağmen hala genç kızların sevgilisi olan Brad Pitt, birçok başarılı filmde rol aldı. Siz de Brad Pitt'in en sevilen filmlerini merak ediyorsanız aşağıdaki listeye mutlaka göz atın!

EN SEVİLEN BRAD PITT FİLMLERİ

Fury (IMDb: 7.6)

Konu: Brad Pitt, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bu filmde Don Wardaddy Collier isimli bir komutan olarak yer alıyor. Savaşın son günlerinde Komutan Wardady ile bir topçudan, yükleyiciden, şoförden ve yardımcı şoförden oluşan ekip, 300 düşman askeriyle karşı karşıya kalır. Bu beş kişilik müfreze, tüm zorluklara rağmen hayatta kalmayı başarabilecek midir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

Yönetmen: David Ayer

Once Upon a Time in Hollywood (IMDb: 7.7)

Konu: Brad Pitt, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandığı bu filmde, Cliff Booth isimli bir dublörü canlandırıyor. Leonardo DiCaprio'nun hayat verdiği Rick Dalton, film yıldızı olmak isteyen bir TV aktörüdür. Dublörü Cliff Booth ise Rick'in bu konuda en büyük destekçisidir. Ancak ikilinin ilerleyen yaşları, şöhret yolunda onlara engel olurken tek şansları Hollywood'un yeni gözdesi Sharon Tate'tir.