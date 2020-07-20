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Brad Pitt'in en sevilen filmleri açıklandı! Birçoğunu ilk defa duyacaksınız...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Brad Pitt, kariyerinin başından bu yana pek çok kaliteli yapımda rol aldı. Aldığı ödüllerle de başarısını kanıtlayan karizmatik oyuncu, canlandırdığı karakterlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Peki, ünlü oyuncu Brad Pitt'in en sevilen filmleri hangileri?

Brad Pitt'in en sevilen filmleri açıklandı! Birçoğunu ilk defa duyacaksınız...

Asıl adı Wiliam Bradley Pitt olan Brad Pitt, 1963 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletinde doğdu. Oyunculuğa 1987'de Another World dizisindeki Chris rolüyle başlayan yetenekli aktör, Thelma & Louise'teki rolüyle "Dünyanın En Seksi Adamı" seçildi. İlerleyen yaşına rağmen hala genç kızların sevgilisi olan Brad Pitt, birçok başarılı filmde rol aldı. Siz de Brad Pitt'in en sevilen filmlerini merak ediyorsanız aşağıdaki listeye mutlaka göz atın!

EN SEVİLEN BRAD PITT FİLMLERİ

Fury (IMDb: 7.6)

Konu: Brad Pitt, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bu filmde Don Wardaddy Collier isimli bir komutan olarak yer alıyor. Savaşın son günlerinde Komutan Wardady ile bir topçudan, yükleyiciden, şoförden ve yardımcı şoförden oluşan ekip, 300 düşman askeriyle karşı karşıya kalır. Bu beş kişilik müfreze, tüm zorluklara rağmen hayatta kalmayı başarabilecek midir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

Yönetmen: David Ayer

Once Upon a Time in Hollywood (IMDb: 7.7)

Konu: Brad Pitt, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandığı bu filmde, Cliff Booth isimli bir dublörü canlandırıyor. Leonardo DiCaprio'nun hayat verdiği Rick Dalton, film yıldızı olmak isteyen bir TV aktörüdür. Dublörü Cliff Booth ise Rick'in bu konuda en büyük destekçisidir. Ancak ikilinin ilerleyen yaşları, şöhret yolunda onlara engel olurken tek şansları Hollywood'un yeni gözdesi Sharon Tate'tir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie

Yönetmen: Quentin Tarantino

İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleriİzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

Se7en (IMDb: 8.6)

Konu: Brad Pitt'in Mills karakterine hayat verdiği Se7en filminde, bir seri katil hikayesi anlatılıyor. Hristiyan inancına göre 7 ölümcül günah vardır. Filmde konusu geçen seri katil, ölümcül günahları işleyen kişileri bulup öldürürken 2 dedektif ise bu psikopatı yakalamaya çalışır. Sürpriz sonlu bu film, Brad Pitt hayranları tarafından oldukça sevilmişti.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow

Yönetmen: David Fincher

Fight Club (IMDb: 8.8)

Konu: Brad Pitt'in Tyler Durden rolünü canlandırdığı filmde, Jack insomnia hastalığı sebebiyle uyku problemleri yaşayan bir sigortacıdır. Psikolojik sorunları nedeniyle grup terapilerine katılır ve bu sırada Marla'yla tanışır. Bir süre sonra Jack'in istediği her şeyi elde etmiş olan Tyler'la yolları kesişince kendini Dövüş Kulübü'nde bulunur. Bu gizli organizasyonun ilk kuralı ise asla Fight Club hakkında konuşmamaktır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Brad Pitt, Edward Norton, Robert Paulsen, Helena Bonham Carter

Yönetmen: David Fincher

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