İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

Brad Pitt filmleri çoğunlukla sinema tarihine damga vuran unutulmaz yapımlardan oluşmaktadır. Kariyerinin ilk yıllarında Thelma & Louise (1991), Interview with the Vampire (1994), Seven (1994), 12 Monkeys (1995) ve Seven Years in Tibet (1997) filmlerindeki performansıyla hayranlarının gönüllerine taht kurmayı başarmıştı.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında oyunculuğunun yanına bir de yapımcılığı ekleyen Brad Pitt, kendisi gibi oyuncu olan Angelina Jolie ile büyük bir aşk yaşayarak, oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemi uzun süre meşgul etmişti. Brad Pitt ve Angelina Jolie şimdiye kadar 2 filmde birlikte rol almışlardır. İki kez Yaşayan En Seksi Erkek seçilen Brad Pitt, başarılı bir oyuncu olduğu gerçeğine rağmen, dedikoduların içinde yer almaktan ve seksi olarak değerlendirilmekten bir türlü kurtulamaz.

BRAD PITT FİLMLERİ

Yakışıklılığının yanı sıra efsane oyunculuğuyla ön plana çıkan Brad Pitt, komediden dramaya, suçtan aksiyona neredeyse her türden sinema filminde izleyicilerin karşısına çıktı. 2006 yapımı En iyi Film Oscar’ını kazanan The Departed filminin ve 12 Yıllık Esaret filmlerinin yapımcısıydı. Snatch, Ocean's Twelve, Mr. & Mrs. Smith, Babel, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, The Curious Case of Benjamin Button, Inglorious Basterds, Tree of Life, Moneyball, World War Z, 12 Years a Slave, Fury, The Big Short, Allied, War Machine gibi pek çok önemli filmde rol aldı.