İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

Brad Pitt filmleri çoğunlukla sinema tarihine damga vuran unutulmaz yapımlardan oluşmaktadır. Kariyerinin ilk yıllarında Thelma & Louise (1991), Interview with the Vampire (1994), Seven (1994), 12 Monkeys (1995) ve Seven Years in Tibet (1997) filmlerindeki performansıyla hayranlarının gönüllerine taht kurmayı başarmıştı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında oyunculuğunun yanına bir de yapımcılığı ekleyen Brad Pitt, kendisi gibi oyuncu olan Angelina Jolie ile büyük bir aşk yaşayarak, oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemi uzun süre meşgul etmişti. Brad Pitt ve Angelina Jolie şimdiye kadar 2 filmde birlikte rol almışlardır. İki kez Yaşayan En Seksi Erkek seçilen Brad Pitt, başarılı bir oyuncu olduğu gerçeğine rağmen, dedikoduların içinde yer almaktan ve seksi olarak değerlendirilmekten bir türlü kurtulamaz. BRAD PITT FİLMLERİ Yakışıklılığının yanı sıra efsane oyunculuğuyla ön plana çıkan Brad Pitt, komediden dramaya, suçtan aksiyona neredeyse her türden sinema filminde izleyicilerin karşısına çıktı. 2006 yapımı En iyi Film Oscar’ını kazanan The Departed filminin ve 12 Yıllık Esaret filmlerinin yapımcısıydı. Snatch, Ocean's Twelve, Mr. & Mrs. Smith, Babel, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, The Curious Case of Benjamin Button, Inglorious Basterds, Tree of Life, Moneyball, World War Z, 12 Years a Slave, Fury, The Big Short, Allied, War Machine gibi pek çok önemli filmde rol aldı.

Bir Zamanlar Hollywood'da (2019) Once Upon a Time in Hollywood Brad Pitt’in son filmlerinden biri olan yapımın yönetmen koltuğunda kült filmlerin usta yönetmeni Quentin Tarantino oturuyor. Film, 2019 yılının en çok beklenen ve en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Başrol oyuncularından Brad Pitt, filmindeki performansıyla oyuncu olarak ilk Oscar’ını kazandı. Brad Pitt, daha önce 12 Years a Slave filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanmıştı. Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’li yapım, Sharon Tate cinayetinin akıbetini değiştiren bir olay örgüsünü konu alıyor. Western filmlerinin yıldızı Rick Dalton ve dublörü Cliff Booth artık tanımadıkları bir şehirde iş yapmaya çalışmaktadırlar. Dalton'un ünlü komşusu Sharon Tate, Charles Manson ve yandaşlarının işleyeceği korkunç bir suçun kurbanı olurken komşuları olan Dalton ve Booth'un yolları hiç beklemedikleri bir şekilde bu hikayeyle kesişecektir. Yıldızlara Doğru (2019) Ad Astra Brad Pitt filmlerinin peş peşe sinema salonlarında yer aldığı bir yıl olan 2019’da aktörün diğer filmi Yıldızlara Doğru oldu. Uzayda geçen filmlerden olan Ad Astra’nın yönetmen koltuğunda James Gray oturuyor. Tuhaf bir keşif macerası olan film, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapmış ve festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Astronot Roy McBride’ın hikayesini konu alan filmde, Brad Pitt‘i ilk kez uzayda görüyoruz.

30 yıl önce babasının çıktığı bir uzay yolculuğunun sırlarını açığa çıkarmak, izini sürmek ve en önemlisi onu bulmak için yeni bir göreve evet diyen astronot Roy McBride, başına geleceklerden habersiz Neptün’e doğru yola çıkar. Bu yolculuk Roy’un beklediğinde de farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırların ortaya çıkmasını sağlar. War Machine (2017) Savaş Makinesi Brad Pitt ile Tilda Swinton’ın başrollerini üstlendiği filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda ayrıca Lakeith Stanfield, Anthony Michael Hall, Emory Cohen ve usta aktör Ben Kingsley yer alıyor. Yönetmenliğini David Michôd'un yaptığı filmin senaryosunu ise yine Michôd kaleme aldı. Kara mizah türünde olan bu anti-savaş filminde Brad Pitt’i, müthiş bir özgeçmişi olan ABD Generali Glen Mcmahon rolünde izliyoruz. Halktan destek bulmayan bir savaşı kazanma görevi verilen gururlu general, mücadeleye balıklama dalar; ancak kibrin en zorlu düşmanı olacağının farkında değildir. 2009 yazında Irak'taki görevini tamamlayıp Afganistan'daki NATO güçlerine sanki bir rock yıldızı gibi katılan dört yıldızlı generalin tüm karizması bir gazetecinin sınır tanımayan yazısıyla yıkılır. Günümüzün savaşlarla dolu dünyasında üst düzey bir Amerikan askerinin inişli çıkışlı hayat hikayesi, kâh tüm gerçekliğiyle, kâh merhametsiz bir parodi tadında işleniyor.

Allied (2016) Müttefik Senaryosu Steven Knight’ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini Robert Zemeckis’in yaptığı entrikalarla dolu filmin başrollerini Brad Pitt ile Marion Cotillard paylaşıyor. İkinci Dünya Savaşı zamanlarında birbirine aşık olan iki apayrı insanın bir süre sonra ilişkilerinin sert bir şekilde sınanmasını konu alıyor. Kuzey Afrika’daki görevleri sırasında tanışan Kanadalı ve Fransız iki casus, güçlerini birleştirerek düşmanların ve sırların üstesinden geliyorlar. Yıllar sonra Londra’da bir araya geldiklerinde ise ilişkileri çok farklı bir boyut kazanıyor, düşmanları ve savaş şartları birbirlerine olan güven ve bağlılıklarını sınıyor. By The Sea (2015) Hayatın Kıyısında Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin birlikte rol aldıkları son film olan Hayatın Kıyısında’nın yönetmen koltuğunda da Angelina Jolie oturuyor. Film, 60’ların ve 70’lerin Avrupa sineması ve tiyatrosundan ilham alan Jolie’nin üçüncü uzun metrajlı filmi. Evlilikleri krizde olan çiftimiz bir değişiklik yapmak için yaz dönemini yerleştikleri bir otelde geçirmek isterler. Bir yazar olan Roland, üretme sıkıntısı çekmektedir ve bu hava değişikliğine ihtiyacı vardır. Günler çifti birbirinden daha çok uzaklaştırsa da otelin yan odasına yerleşen taze evli bir çift Lea ve François, Vanessa ve Roland'ın evliliklerine olan bakışını da değiştirecektir...

The Big Short (2015) Büyük Açık Vizyona girdiği yıl çok ses getiren film 2007-2010 yılları arasında yaşanan büyük finansal krizi konu almaktadır. Michael Lewis'in aynı adlı romanından Adam McKay tarafından uyarlanan film, En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling ve Brad Pitt rol alıyor. Sektör dışından dört kişi büyük bankaların, medyanın ve hükümetin görmekten kaçındığı şeyi, ekonominin küresel çöküşünü gördüğünde akıllarına bir fikir gelmişti: Büyük Açık. Cesur yatırımları, onları her şeyi ve herkesi sorgulamalarının gerektiği modern bankacılığın karanlık, hassas noktasına götürecek. Fury (2014) David Ayer tarafından yazılıp yönetilen savaş filminin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal rol almaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde geçen film, tüm imkânsızlıklara rağmen 5 kişilik küçük bir müfrezenin 300 kişilik düşman askerleriyle karşı karşıya kalmasını konu alır. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

12 Years a Slave (2013) 12 Yıllık Esaret Brad Pitt’in hem rol aldığı hem de yapımcısı olduğu 12 Years Slave, aktöre bir yapımcı olarak Oscar ödülü kazandırmıştı. Brad Pitt filmleri arasında unutulmaz yapımlardan biri olan 12 Yıllık Esaret, sinema tarihinin de unutulmaz filmlerinden biri oldu. Gerçek bir hayattan filme uyarlanan yapımın oyuncu kadrosunda Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong'o, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti ve Sarah Paulson gibi isimler yer alıyor. 12 Yıllık Esaret, 2014'te düzenlenen 86. Akademi Ödülleri'nde 9 kategoride Oscar Ödülü'ne aday gösterilmişti. 'En İyi Film' Oscar'ına layık görülen film ayrıca, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Uyarlama Senaryo' ödüllerini de kazandı. 1841 yılında Washington DC'de kaçırılıp köle olarak satılan Solomon Northup'un 12 yıl boyunca köle olarak geçirdiği yaşamı anlatmaktadır. Tarihi bir drama olan film, Amerika'daki köleliğin iç yüzünü dehşetli biçimde ortaya koymasıyla hafızalardan kazınmayan sahneler içeriyor. World War Z (2013) Dünya Savaşı Z Marc Forster yönetmenliğindeki film, Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı. Film, insanlığı ikiye ayıran virüs yüzünden dünyayı dolaşan Birleşmiş Milletler çalışanı Gerry Lane'in başına gelenleri konu ediyor.

Bir BM görevlisi, ölümcül zombi virüsü salgınını durdurmak için dünyayı gezerken zamana ve kadere karşı yarışır. Moneyball (2011) Kazanma Sanatı Brad Pitt filmleri arasında eleştirmenler tarafından aktörün en iyi performanslarından biri olduğu konusunda hem fikir olunana Kazanma Sanatı’nın yönetmen koltuğunda Bennett Miller oturuyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde gerçekleştirilen filme gelen eleştiriler ve puanlar oldukça yüksek. Gerçek bir hikaye dayanan filmin başrollerini Brad Pitt, Robin Wright ve Jonah Hill paylaşıyor. Yöneticiliğini yaptığı beysbol takımının yıldız oyuncusunu büyük bir takıma kaptıran Billy Beane, takımını yeniden kurmak ve rakip takımların bütçelerinin üçte biriyle rekabete dahil olmak zorundadır. Billy, Yale mezunu ekonomi uzmanı olan Peter Brand'ı işe alır ve geleneksel yöntemlere kafa tutan bilgisayar destekli istatistik analizlerini kullanarak herkesin tepkisini çekerler. Tree of Life (2011) Hayat Ağacı Terrence Malick tarafından yazılan ve yönetilen filmin başrollerini Brad Pitt ve Jessica Chastain paylaşıyor. Usta sinemacı Terrence Malick’in Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ödülüyle döndüğü beşinci filmini pek çok otorite bir başyapıt olarak nitelendiriyor. Film, 1950’li yılların Amerika’sında üç çocuklu bir aileyi merkezine alıyor.

Film, ailenin en büyük oğlu Jack’in, çocukluk masumiyetinin kaybolmasından başlayarak buruk bir yetişkinlik evresine geçişini konu alıyor. Tam bu geçiş sürecinde de babası ile yaşadığı çalkantılı baba-oğul ilişkisi, öykünün merkezine oturuyor. Jack'in olgunluk hali artık modern çağda yolunu yitirmiş bir bireydir. Kaderin varlığını ve çıkmazlarını sorgularken, diğer yandan yaşamın anlamını bulmaya çalışır... Inglourious Basterds (2009) Soysuzlar Çetesi Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği, başrollerini ise Brad Pitt ve Diane Kruger'ın paylaştığı film sekiz dalda Oscar'a aday gösterildi. Filmin başrol oyuncularından Christoph Waltz, Hans Landa rolüyle, Cannes Film Festivali'nde hem En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, hem de BAFTA ödülünü, Altın Küre Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülünü kazandı. Brad Pitt, Teğmen Aldo Raine rolündeki performansıyla hafızalara kazındı. Alman kuşatması altındaki Fransa’da geçen film, “piçler” adıyla bilinen Nazi Almanyasının önde gidenlerine zarar verme misyonunu üstlenen Teğmen Aldo Raine ile intikam ateşiyle yanan Shasoanna’nın bir sinema salonunda yollarının kesişmesiyle yaşananları konu alıyor.

The Curious Case of Benjamin Button (2008) Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi F. Scott Fitzgerald’ın 1922 yılında yayımladığı kısa öyküden uyarlanan filmin senaryosu Oscar ödüllü senarist Eric Roth'un kaleminden çıkarken filmin yönetmenliğini ise David Fincher üstleniyor. Başrollerini Brad Pitt ve Cate Blanchett'in paylaştığı film Akademi Ödülleri'nde 13 dalda ödüle aday gösterilmiş ve üçünü kazanmıştır. 80'lerinde doğup geriye doğru yaşlanan bir adamın öyküsü ile başlıyor. 1918'de New Orleans'da doğup, uzak denizleri aşan ve Pearl Harbor bombardımanından sağ kurtulup, doğup büyüdüğü topraklara dönen Benjamin'in hikayesi herkesin hayatından ortak noktalar taşısa da son derece sıra dışıdır. Ocean's Thirteen (2007) George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon üçlüsünü üçüncü kez bir araya getiren Ocean’s serisinin üçüncü filminde oyuncu kadrosuna Al Pacino ekleniyor. Soygun filmlerine yeni bir soluk katan filmin oyuncu kadrosunda Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin, Carl Reiner ve Elliott Gould gibi isimler boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh oturuyor.

Danny Ocean ve çetesinin bugüne kadarki en hırslı ve riskli kumarhane soygunlarını gerçekleştirmeleri için tek bir neden olabilir: Kendilerininkini korumak. Acımasız kumarhane sahibi Willy Bank, Ocean’ın ilk çetesinden Reuben Tishkoff’a oyun oynayınca, Danny ve çetesi bir kez daha bir araya gelir ve “Bank”ı soyup soyamayacaklarını görmek isterler. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı Brad Pitt filmleri arasında önemli bir yere sahip olan yapım, başrol oyuncuları Brad Pitt ve Casey Affleck’in performanslarıyla hafızalara kazındı. 2000’li yılların kıymeti bilinmeyen iyi filmlerinden biri olan bu uzun isimli yapımın yönetmen koltuğunda Andrew Dominik oturuyor. Brad Pitt’i bu filmde alışılmışın dışında filmin kötü adamı olarak izliyoruz. Jesse James, 1800’lü yıllarda yaşamış ve Missouri eyaletinde çetesi ile beraber pek çok suça karışmış bir hayduttur. Jesse James bir soygunun peşindedir ve aynı zamanda da onu ele geçirmenin sonucunda bu işte para kazanacak olanlara karşı savaş açmıştır. Ancak kime güvenmesi gerektiği konusu aslında bir muammadır.

Babel (2006) Babil Alejandro González Iñárritu yönetmenliğindeki Babil, vizyona girdiği dönem eleştirmenlerden tam not almayı başaran yapımlardandır. Brad Pitt, Cate Blanchett ve Gael Garcia Bernal üçlüsünü bir araya getiren bu modern başyapıt; üç ayrı kıtada, dört farklı konuyu birbirine bağlayan filmin ana teması, iletişimsizlik. Fas'ta turistik geziye çıkan Amerikalı evli çiftin başına gelen trajik bir olay, dünyanın farklı ülkelerindeki dört ailenin yaşamında olaylar zincirini harekete geçirir. Koşullar açısından birbirine bağlı olan ama kıtalar, kültür ve dil açısından birbirinden ayrışan karakterlerin her biri, gerçek huzur ve teselliyi sadece aile kavramının sağlayabileceğini keşfeder. Mr. & Mrs. Smith (2005) Bay & Bayan Smith Brad Pitt filmleri arasında özel bir yere sahip olan bu aksiyon komedi yapımı, tüm dünyada çok konuşulan Brad Pitt – Angelina Jolie aşkının filizlendiği filmdir. Rakip kurumlarda çalışan casus karı koca rolünde izlediğimiz Brad Pitt – Angelina Jolie, filmde birbirini öldürme görevi alan iki tetikçiyi canlandırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor.

Sıradan evlilikleri olan şehirli çift Bay & Bayan Smith’in birbirlerinden sakladığı çok büyük bir sırları vardır. Mr. and Mrs. Smith, birbirlerini öldürmek için kiralandıklarında evliliklerinde yeni bir heyecan kaynağı bulurlar ve eğlence başlar... Troy (2004) Truva Brad Pitt filmleri arasında çok önemli bir yere sahip olan Truva, aynı zamanda sinema tarihinin de en önemli filmlerinden biri olarak hatırlanır. İlyada destanından filme uyarlanan yapım, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda savaşa giren iki ülkenin başlarına geleni konu alır. Brad Pitt’in başrolü üstlendiği kalabalık kadrolu filmin oyuncu kadrosunda Orlando Bloom, Diane Kruger, Brendan Gleeson, Brian Cox, Peter O'Toole, Eric Bana gibi isimler yer alıyor. Truvalı aşık Prens Paris'in güzeller güzeli Helen'i kocasından kaçırması, iki ulusu savaşa sürükleyen bir ihtilafa neden olur. Truva'ya karşı girilecek savaşın zafer ya da yenilgiyle sonuçlanmasını belirleyecek olan anahtar kişi ise yaşayan en büyük savaşçı olduğuna inanılan kibirli ve asi görünüşlü, yenilmez Aşil'dir. Bu savaşla binlercesi şan peşinde ölecek ve bir ulus aşk uğruna yerle bir olacaktır.

Spy Game (2001) Casus Oyunu Usta aktör Robert Redford ile Brad Pitt’İ bir araya getiren yapımın yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Dünya çapında pek çok olayın yaşandığı 1975-1991 yılları arasında CIA’in rol aldığı karanlık işleri yönetmen Tony Scott, iki adamın hikayesinden yola çıkarak perdeye getiriyor. Nathan Muir ve ortağı sayılabilecek Tom Bishop, uzun CIA kariyerleri boyunca olabilecek tüm zor görevleri üstlenmişlerdir. Yıllar sonra bu anılar artık geçmişte kalmışlardır. Muir artık emekli olmaya hazırlanmaktadır. Tam da bu esnada Bishop'un ağır bir suçla itham edileceğini öğrenir. Muir harekete geçmezse, kadim dostu yirmi dört saat içerisinde öldürülecektir. Muir'in son görevi, örgütü için değil, kendisi ve dostu için gerçekleşecektir. The Mexican (2001) Meksikalı Gore Verbinski'nin yönettiği komedi soslu romantik macera filminde Brad Pitt ve Julia Roberts başrolleri paylaşmaktadır. Bir mafya çetesinde kurye olarak çalışan Jerry Welbach kız arkadaşının baskıları sonucunda suç işlerinden çekilmeyi düşünmektedir. Jerry'nin patronu ondan Meksika'ya gitmesini ve kısaca 'Meksikalı' olarak bilinen paha biçilmez bir antika silahı ele geçirip getirmesini ister. 'Meksikalı' adını taşıyan bu silah artık başlı başına bir efsaneye dönüşmüştür. Silahı bulmak zor olmaz ancak asıl iş onu getirmektir. Ayrıca bu silahın lanetli olduğunu düşünmek için yeterli delil de varken iş iyice zora girer.