MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı evler çürük çıktı

Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı evler çürük çıktı

04.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li aktör Brad Pitt'in kurduğu Make It Right vakfının Katrina Kasırgası mağdurları için inşa ettirdiği evler çürük çıktı. Vakfın inşa ettiği 109 evin çoğunun kullanılamaz halde olduğu öğrenildi.

Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı evler çürük çıktı

New Orleans'ı 2005'te vuran Katrina Kasırgası'nda bin 883 kişi hayatını kaybetmiş, 520.4 milyar liralık hasara yol açan kasırgada yüzlerce ev yıkılmıştı.

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in (58) kurduğu Make It Right Vakfı'nın kasırga mağdurları için inşa ettirdiği 109 evin çoğunun kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı.

avalon-0563069956

Vakfın 26.8 milyon dolar harcayarak yeşil enerjiyle yaptığı sürdürülebilir evler, kasırgada mağdur olan kişilere teslim edilmişti.

2008 ve 2015 yılları arasında inşa edilen evler maliyetlerinden çok daha ucuza 150 bin dolara satıldı. Ancak evlerin çoğu, New Orleans'ın subtropikal iklimine ve yoğun yağışına dayanmak için gerekli olan yağmur olukları veya su geçirmez boya gibi temel özelliklere sahip değil.
avalon-0506977644

TAŞINDIKTAN 8 AY SONRA SORUNLAR BAŞLADI

Evlerin çoğunda kasırga mağdurları taşındıktan 8 ay sonra sorunlar çıkmaya başladı. 2022'nin başı itibariyle 6 evin küf, çürüme, su baskını ve çeşitli yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda olduğu öğrenildi. Çoğu ev sahibi ise maddi yetersizlikleri nedeniyle sürekli sorun çıkaran evlerinden taşınamadı.
avalon-0563478859

MAKE IT RIGHT'A DAVA

Birkaç ev sahibi, hâlâ yönetim kurulunda olan Brad Pitt'in vakfına dava açıp olayı mahkemeye taşıdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memleketini duyan inanamadı! Bakın nereliymişMemleketini duyan inanamadı! Bakın nereliymiş
İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"
Ünlü astrolog Öner Döşer'in babası Yeşilçam'ın çok ünlü jönü çıktı! Annesiyle ilgili detay üzdüÜnlü astrolog Öner Döşer'in babası Yeşilçam'ın çok ünlü jönü çıktı! Annesiyle ilgili detay üzdü
Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Yapımcı açıkladı! Bu hafta final yapıyor

Yapımcı açıkladı! Bu hafta final yapıyor

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

İlginizi Çekebilir

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.